Boks je povezuje i oplemenjuje, boks je plemenita veština. U duhu zajedništva i istih postulata koje boks i sport nosi sa sobom predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin i novoizabrani predsednik Bokserskog saveza Mađarske Ištvan Kovač, proslavljeni penzionisani svetski i olimpijski šampion u boksu, na sastanku održanom u Budimpešti potpisali su memorandum o saradnji čelnih institucija plemenitih veština ove dve zemlje.

Memorandum je potpisan na 100 godina od rođenja trostrukog olimpijskog šampiona u boksu, legendarnog Mađara Lasla Papa koji je sa tri olimpijska zlata u nizu 1948, 1952. i 1956. godine postao prvi bokser u istoriji kome je to uspelo.

Bokserski savezi Srbije i Mađarske parafirali memorandum o saradnji Foto: BSS

Dokument koji su u glavnom gradu Mađarske potpisali Borovčanin i Kovač je strateški važan dokument koji će unaprediti zajedničku kooperaciju i iskoristiti zajedničke sposobnosti obe strane, uključujući rad na polju razvoja, upravljanja i implementacije programa obuke i kurseva za kvalifikovane trenerske kadrove, organizaciju trening kampova za boksere i bokserke obe zemlje.

“Potpisivanje ovog sporazuma krovnih organizacija boksa u Srbiji i Mađarskoj dolazi kao rezultat sjajnog odnosa dve zemlje koji je na istorijskom maksimumu zahvaljujući predsednicima obe zemlje, Aleksandru Vučiću i Viktoru Orbanu. Naša teritorijalna blizina olakšaće saradnju, bratimljenje klubova, organizovanje kampova, razmenu trenerskih iskustava, zajedničko učešće u prijateljskim mečevima i zajednički nastup u međunarodnim organizacijama. Sporazum je i deo uverenja u vitalnu i delotvornu ulogu sporta za prijateljske odnose obe zemlje, ali i dogovor da se iskoriste sportski resursi i stručnost u boksu za sprovođenje strategije i postizanje njenih ciljeva u ovoj oblasti” – rekao je predsednik BSS Nenad Borovčanin.

Boks 2.jpg
profimedia0648627921.jpg
Bokser Rastko Simić
Boks.jpg

