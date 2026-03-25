SRPKINJE CARUJU TURSKOM! TIJANA SRUŠILA BIVŠI KLUB: Bošković, Dangubić i Jegdić osvojile kup
Odbojkašice Vakifbanke osvojile su Kup Turske, pošto su u finalu savladale Ezačibaši sa rezultatom 3:1 (25:19, 21:25, 25:20, 25:20).
Junakinja meča bila je Tijana Bošković, koja je u Ezačibašiju provela deset sezona. Bošković je bila najefikasnija u meču sa 25 poena i tako osvojila prvi trofej sa novim klubom.
Katarina Dangubić je povremeno ulazila u igru, ali se nije upisala u statistiku, dok Aleksandra Jegdić nije ulazila u igru.
