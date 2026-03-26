Slušaj vest

Atletičari AK "Veteran" iz Gornjeg Milanovca osvojili su 18 medalja na Balkanskom prvenstvu u Novom Mestu u Sloveniji, čime su osvetlali obraz kluba i grada i značajno doprineli konačnom uspehu reprezentacije Srbije.

Posle sjajnog nastupa na državnom prvenstvu održanom 7. marta u Beogradu, atletičari veterani iz AK "Veteran" nastavili su niz dobrih rezultata i na međunarodnoj sceni. Na Balkanskom atletskom prvenstvu za veterane, održanom 13. i 14. marta u Novom Mestu, šestoro predstavnika iz Gornjeg Milanovca ostvarilo je zapažen rezultat u konkurenciji oko 400 atletičara iz 12 balkanskih zemalja.

Atletičari Gornji Milanovac Foto: Privatna arhiva

U trkačkim, skakačkim i bacačkim disciplinama osvojili su ukupno 18 medalja - pet zlatnih, sedam srebrnih i šest bronzanih i dali značajan doprinos ukupnom plasmanu reprezentacije Srbije.

Za AK „Veteran" nastupili su: Milovan Borovnjak (disciplina M70) sa četiri osvojene medalje, Andrija Kubat (M55) četiri medalje, Nebojša Novaković (M70) četiri medalje, Marko Popović (M45) - tri medalje, Jelena Veličković (M45)- dve medalje i Aleksandar Popović (M45) - sa jednom medaljom (M45).

- Rezultati su potvrda kontinuiteta uspešnog rada i dominacije na domaćoj sceni, ali i konkurentnosti na regionalnom nivou - ističu u AK "Veteran".