Pred nama je vrhunsko profi boks veče Balkan Boxing 7 u kome će ljubitelji plemenite veštine moći da uživaju u šest fantastičnih mečeva što garantuju i sama imena učesnika. U dvorani Sportski centar Bor 28. marta 2026. od 18 časova u direktnom TV prenosu na TV Arena Fight čari plemenite veštine predstaviće nam mladi asovi ovog sporta kako Srbije, tako i zemalja iz regiona.

To je nagovestio i sam predsednik Balkan Boxinga, Uroš Jakovljević, koji je istakao da se najviše očekuje od Almira Memića, koji će se naći u ringu protiv Jaga Kizirije iz Gruzije.

“Šest mečeva u Boru, sjajni bokseri i vrhuska predstava očekuju nas ovog vikenda u kome najviše očekujemo od srpskog reprezentativca Almira Memića. Balkan Boxing 7 zakazan je za 28. mart od 18.00 časova, a pre toga ćemo imati i druženje sa srpskom MMA zvezdom Markom Bojkovićem. Ovim putem čestitamo rođendan našem predsedniku Bokserskog saveza Srbije Nenadu Borovčaninu”, rekao je na konferenciji za medije održanoj u Beogradu tri dana uoči samog spektakla u Boru.

Direktor Balkan Boxinga, Aleksandar Petković, istakao je da od Memićeve borbe očekuje da ode u šest rundi.

“Radujem se borbi Memića i njegovog protivnika, mislim da će ići preko šest rundi. Pokazaćemo opet da pripadamo vrhu evropskog i svetskog boksa. Imamo Marića, uspešnog momka, koji će pokazati šta sve zna i da Balkan Boxing pripada krugu najboljih organizacija profi boks revija na Starom kontinentu. Boks je olimpijski sport, u boksu je najbitnije da imaš organizaciju kao Balkan Boxing, odradili smo šest manifestacija od Tršića do Zvornika. Dva puta smo bili u Nemačkoj - Minhenu i Libeku. Imamo velike planove, borce, plan je da 2026. godine dokažemo da smo ozbiljniji, mislim da ćemo u Evropi biti među najboljima” – istakao je Petković.

Raspored mečeva 28. mart 2026. Bor:

Almir Memić - Iago Kiziria super middle (6 rundi)

Miljan Đorđević - Carlos Rivero cruiser (6 rundi)

Marco Marić - Karoly Botos (4 runde)

Matej Chatleski - Miloš Janjanin (4 runde)

Matija Radović - Ivan Krivačević (4 runde)

Benjamin Poturak - Pal Olah (4 runde) Memić puca od samopouzdanja

“Protivniku želim veliku sreću da izdrži šest rundi. Nisu ga dosadašnji protivnici jako udarali, za sve postoji prvi put. Gruzijac me je isprozivao i rekao da će da me nokautira, to će teško ostvariti. Očekujte veliki broj mojih navijača, doći će veliki broj ljudi da me podrži, radim glavnu borbu”, rekao je Memić na konferenciji i istakao da su pripreme koje je imao u Mađarskoj i sami mečevi bili izuzetni.

Srpski bokser Marko Marić koji će za tri dana odraditi meč sa Karolijem Botošom u Boru zahvalio se svima koji su zaslužni što će se Balkan Boxing 7 održati na istoku naše zemlje.

Bokser Severne Makedonije, Matej Čatleski jedno je od glavnih imena koje će se pojaviti na spektakl u Boru okviru Balkan Boxinga 7, gde ćemo gledati najbolje takmičare sa ovdašnjih prostora u ringu. Njegov protivnik će biti Miloš Janjanin iz Prijedora.

“Očekujem žestoku borbu i mnogo akcije u sve četiri runde. Interesovanje u mojoj zemlji za ovu manifestaciju i sam moj meč je veliko. Severna Makedonija učestvuje na ovakvom velikom takmičenju i želi da od mene vidi kvalitetnog boksera koji će pokazati da iz male države dolaze bokseri koji mogu da se bore na najvišem nivou”, zaključio je Čatleski.

