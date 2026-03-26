Slušaj vest

Dejton Veber uhapšen je i optužen za ubistvo svog prijatelja dok su se vozili kroz južni Merilend u nedelju kasno uveče, prenosi BBC.

Veberov život pre optužnice za ubistvo

Veber je objasnio da je sa 10 meseci dobio opasnu krvnu infekciju. Lekari su njegovim roditeljima rekli da ima 3% šanse za preživljavanje. Da bi usporili infekciju, njegov medicinski tim mu je amputirao ruke i noge. Na kraju, nakon četiri meseca u bolnici, kako je Veber rekao ranije, otpušten je i nastavio je da ima zdravo detinjstvo. On tvrdi da je sam uspeo da nauči sve iako su mnogi verovali da neće moći, naučio je da piše, igra fudbal i kasnije i da vozi automobile.

Godinama je pisao i javno govorio o želji da promeni percepciju amputiraca.

"Želim da ohrabrim druge da rizikuju i slede svoje snove. Prevazišao sam teškoće i mislim da i drugi mogu“, napisao je on ranije na svojim društvenim mrežama. "Veći deo svog života borio sam se sa ljudima koji me potcenjuju zbog mog izgleda. Radim mnoge stvari koje ljudi ne očekuju od mene. Zato se nadam da će ljudi dati šansu osobama sa invaliditetom. Definitivno ćemo vas iznenaditi.“

Foto: Prinscreen/X

On je bio prvi četvorostruki amputirac koji se takmičio u "Američkoj Kornhole" ligi, igri u kojoj igrači bacaju vrećice sa pasuljem u rupu na dasci. Kornhol je jedan od najbrže rastućih profesionalnih sportova u Americi. U svetu se trenutno igra na gotovo svim kontinentima bilo rekreativno ili profesionalno. Američka kornhol liga, kao krovna organizacija, planira da uvede kornhol na Olimpijske igre 2028 na kojima su i domaćini.

Pucao u prijatelja

Veber je uhapšen rano ujutru u ponedeljak u Virdžiniji zbog smrtonosne pucnjave na Bredrika Velsa (27).

Vels i još dva putnika vozili su se u Veberovom automobilu marke "Tesla" kada je, kako je saopštila policija, Veber pucao i ubio Velsa usred svađe. Druga dva putnika, za koje je policija u okrugu Čarls u Merilendu rekla da su sedeli na zadnjem sedištu terenca, pobegli su iz vozila i pozvali policiju nakon što ih je Veber navodno zamolio da pomognu u premeštanju tela. Policija nije identifikovala dva putnika.

Foto: Printscreen X, Charles County Sheriff's Office/Facebook

Vels je pronađen mrtav samo nekoliko sati kasnije. Veber je uhapšen nakon što je potražio medicinsku pomoć u bolnici koja se nalazioko 240 kilometara zapadno od mesta gde se navodno dogodila pucnjava. Policija nije precizirala kakvo je njegovo zdravstveno stanje. Veber je priveden u regionalni zatvor "Albemarl-Šarlotsvil", gde je ostao do utorka.

Veber se suočava sa potencijalnom ekstradicijom u okrug Čarls, gde se očekuje da će biti optužen za ubistvo prvog i drugog stepena kao i druge zločine, prema kancelariji šerifa okruga Čarls. Detektivi nisu pretraživali automobil sve do kasnih sati u utorak, čekali su nalog za pretres.

Kurir.rs/ BBC