Dušana Mandića nije bilo u timu Ferencvaroša u duelu protiv Hanovera, a razlog izostanka je ozbiljan, povreda koja uopšte nije naivna.

Proslavljeni vaterpolista pretrpeo je rupturu mišića, što je sam potvrdio u izjavi za Sport klub, a njegova odsutnost sigurno će se osetiti u nastavku sezone.

"U pitanju je ruptura mišića, devet santimetara je oštećeno. Nažalost, povreda je ozbiljnija i sigurno da sledi nekoliko nedelja pauze i oporavka“, rekao je Mandić.

Dušan Mandić na Evropskom prvenstvu u vaterpolu Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

 Sada ga čeka ozbiljan period oporavka, zbog čega će gotovo sigurno propustiti pripreme reprezentacije Srbije u Beogradu i Kragujevcu pred kvalifikacioni turnir za Svetski kup u Grčkoj.

Ne propustiteOstali sportovi"UVEK ĆE IMATI NEŠTO DA KAŽU, SAMO GLEDAJ SVOJA POSLA..." Dušan Mandić ostavio motivacionu poruku koja odjekuje Srbijom! Ove reči su oduševile apsolutno sve
Ostali sportoviISPLIVALA TAJNA DUŠANA MANDIĆA! Ovaj detalj skoro niko nije znao: "Odvojio se od roditelja, došao kod mene, pa rekao..."
Ostali sportoviEVO ZAŠTO DUŠAN MANDIĆ I MILOŠ ĆUK NISU BILI NA PRIJEMU KOD PREDSEDNIKA SRBIJE: Vaterpolo Savez Srbije se oglasio i sve objasnio
Ostali sportoviISPLIVALA FOTOGRAFIJA STARA 11 GODINA! Heroj Srbije je imao samo 13 godina, a čovek pored njega je već bio veliki šampion
