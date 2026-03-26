Dušana Mandića nije bilo u timu Ferencvaroša u duelu protiv Hanovera, a razlog izostanka je ozbiljan, povreda koja uopšte nije naivna.

Proslavljeni vaterpolista pretrpeo je rupturu mišića, što je sam potvrdio u izjavi za Sport klub, a njegova odsutnost sigurno će se osetiti u nastavku sezone.

"U pitanju je ruptura mišića, devet santimetara je oštećeno. Nažalost, povreda je ozbiljnija i sigurno da sledi nekoliko nedelja pauze i oporavka“, rekao je Mandić.

Sada ga čeka ozbiljan period oporavka, zbog čega će gotovo sigurno propustiti pripreme reprezentacije Srbije u Beogradu i Kragujevcu pred kvalifikacioni turnir za Svetski kup u Grčkoj.