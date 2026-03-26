Tom prilikom je Poljakinja teško povređena. Brzo se pojavilo puno krvi, a Kamila je izgubila svest.

Nakon ukazivana pomoći na stazi ona je prebačena u bolnicu.

"Nažalost, u ovom sportu uvek postoji rizik od povreda lica. Ožiljak će da ostane, a vid će možda trajno da bude zamućen, ali ne odustajem. Ugrađena mi je pločica od titanijuma u očnu duplju, ispod oka. Imam i frakturu ispod obrve. Ono što mi trenutno najviše smeta jeste to što vidim duplo kada pogledam gore, a ponekad i kada pogledam dole", rekla je Kamila gostujući u jednoj televizijskoj emisiji.

Kamila Selijer, povreda na Zimskim Olimpijskim igrama

Dobila je puno podrške nakon teškog incidenta.

"Bio je to veoma ozbiljan incident, ali trudim se da ostanem pozitivna posebno zato što imam sreću da je uz mene neverovatan muškarac. Imam podršku cele porodice, ali i celog sveta. Dobila sam ogroman broj toplih poruka nakon pada".

Iz bolnice je izašla četiri dana kasnije, a tek nakon tri dana od izlaska je uspela da otvori oko.

"Znam da će me ova fotografija jednog dana podsećati na to da sam jača nego što mislim. Hvala vam na svim porukama podrške, samo želim da vam kažem da sam dobro".

