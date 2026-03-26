Vozač Red Bula Maks Verstapen izbacio je danas danas novinara sa svoje konferencije za medije pred trku za Veliku nagradu Japana zbog svađe koja datira još od prošlogodošnje trke u Abu Dabiju.

Verstapen je odbio da započne svoju konferenciju za novinare nakon što je među prisutnima uočio Džajlsa Ričardsa iz Gardijana, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

"Jedan trenutak - neću govoriti dok on ne ode", rekao je Verstapen.

Ričards je upitao Verstapena da li je ozbiljan i da li to ima veze sa pitanjem koje je postavio na konferenciji za novinare posle poslednje trke prošle sezone.

Vestapen je na svako Ričardsovo pitanje odgovarao kratkim: "Da". Na kraju je rekao: "Izlazite".

Kada je Ričards napustio prostoriju, Verstapen je rekao da konferencija može da počne.

Verstapenov problem sa Ričardsom proizilazi iz pitanje koje je Britanac postavio posle trke u Abu Dabiju prošle godine. Holanđanin je pobedio, ali nije uspeo da spreči Landa Norisa iz Meklarena da osvoji titulu.

Ričards je posle trke pitao vozača Red Bula da li sada žali zbog incidenta sa Džordžom Raselom iz Mercedesa na Velikoj nagradi Španije u junu ranije te godine.

Izgledalo je da je Verstapen namerno udario u Raselov bolid i dobio je kaznu koja ga je spustila sa petog na deseto mesto u trci. To ga je koštalo devet bodova.

"Zaboravljaš sve ostale stvari koje su se dogodile u mojoj sezoni. Jedino što spominješ je Barselona. Znao sam da će to doći. Sad mi se glupo smeješ", odgovorio je tada Verstapen.

"Da, to je deo trkanja. Živiš i učiš. Šampionat ima 24 runde. Dobio sam mnogo ranih božićnih poklona u drugoj polovini sezone, tako da i to možete da dovedete u pitanje", dodao je on.

Posle prve dve trke u šampionatu, Verstapen je osmi sa osam bodova.