Međunarodni olimpijski komitet doneo je odluku kojom se transrodnim ženama zabranjuje učešće u ženskim disciplinama.

Prema novim pravilima, ova zabrana odnosi se na sve ženske kategorije na Olimpijskim igrama, ali i na ostala takmičenja pod ingerencijom MOK-a, kako u individualnim, tako i u ekipnim sportovima.

Ubuduće, pravo nastupa u ženskoj konkurenciji imaće isključivo biološke žene, a kriterijum će se utvrđivati putem jednokratnog genetskog testiranja.

UGAŠEN OLIMPIJSKI PLAMEN: Zatvorene Zimske olimpijske igre u Pekingu

Nova politika, kako se navodi, oslanja se i na izvršnu uredbu predsednika SAD Donalda Trampa, uoči Olimpijskih igara 2028. godine u Los Anđelesu.

Zanimljivo, prema dostupnim podacima, nijedna transrodna žena nije nastupila na Zimskim olimpijskim igrama, dok i dalje nije precizno poznato koliko ih se takmiči na najvišem, olimpijskom nivou.