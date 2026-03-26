Međunarodni olimpijski komitet doneo je odluku kojom se transrodnim ženama zabranjuje učešće u ženskim disciplinama.

Prema novim pravilima, ova zabrana odnosi se na sve ženske kategorije na Olimpijskim igrama, ali i na ostala takmičenja pod ingerencijom MOK-a, kako u individualnim, tako i u ekipnim sportovima.

Ubuduće, pravo nastupa u ženskoj konkurenciji imaće isključivo biološke žene, a kriterijum će se utvrđivati putem jednokratnog genetskog testiranja.

UGAŠEN OLIMPIJSKI PLAMEN: Zatvorene Zimske olimpijske igre u Pekingu

Nova politika, kako se navodi, oslanja se i na izvršnu uredbu predsednika SAD Donalda Trampa, uoči Olimpijskih igara 2028. godine u Los Anđelesu.

Zanimljivo, prema dostupnim podacima, nijedna transrodna žena nije nastupila na Zimskim olimpijskim igrama, dok i dalje nije precizno poznato koliko ih se takmiči na najvišem, olimpijskom nivou.

Ne propustiteOstali sportoviKLIZALJKA JOJ PREREZALA LICE, KRV ŠIKLJALA NA SVE STRANE, ONA SE SAD OGLASILA I POKAZALA KAKO IZGLEDA! Mogla da ostane bez oka, a ove slike su "zapalile" mreže!
Kamila Selijer
FudbalVELIKA PROMENA NA OLIMPIJSKIM IGRAMA! Fudbalski turnir u Los Anđelesu počinje pre otvaranja
Olimpijske igre, finale
Ostali sportoviMOK: Sport mora da ostane svetionik nade
Ostali sportoviOLIMPIJSKI KOMITET ITALIJE: Zaslužujemo organizaciju Letnjih olimpijskih igara!
ZOI 2026

