"Moje putovanje u profesionalnom badmintonu se ovde završava. Hvala svima jer ste i vi bili deo toga. U ovoj novoj avanturi poneću sa sobom vrednosti koje su me pratile i pokušaću društvu da vratim sve što mi je dalo. Bilo je to divno putovanje", navela je 32-godišnja Marin na društvenim mrežama.

Marin je jedina takmičarka van Azije koja je osvojila olimpijsko zlato u pojedinačnoj konkurenciji, kada je triumfovala na Igramau Rio de Žaneiru 2016. godine.

Takođe je prva žena koja je osvojila titule na tri svetska prvenstva, bila je prva na svetskoj rang-listi rekordnih 66 nedelja i osvojila je sedam titula na evropskim prvenstvima.

Nije se takmičila od Igara u Parizu 2024. godine, kada je drugi put pokidala prednji ukršteni ligament kolena u polufinalu. Ona je vodila u tom meču, sve dok u velikim bolovima nije pala na teren. Pokušala je da nastavi meč, ali je odigrala samo dva poena. Zbog te povrede nije igrala u meču za bronzu.

Prvi put je pokidala prednji ukršteni ligament desnog kolena 2019. godine, oporavila se, ali je zatim pokidala prednji ukršteni ligament levog kolena i nije mogla da brani olimpijsku titulu u Tokiju 2021. godine.

"Želela sam da vas sve vidim poslednji put na terenu, ali ne želim da zbog toga dovedem svoje telo u opasnost. Rekla sam to mnogo puta i stojim iza svoje odluke. Želela sam da se moja karijera završi drugačije, ali se stvari u životu ne dešavaju onako kako želimo i to moramo da prihvatimo", rekla je Marin.

Marin je završila karijeru pre Evropskog prvenstva koje će sledećeg meseca održati u njenom rodnom gradu Uelvi.

"Želela sam da se putovanje završi u Uelvi i hoće. Ne sa reketom u ruci, već u gradu u kojem sam rođena, da zatvorim krug koji se proteže mnogo godina", navela je ona.

(Beta)