Reprezentacija Srbije će prvo 9. aprila na gostujućem terenu igrati protiv Litvanije, da bi potom 12. aprila u Novom Sadu dočekala Ukrajinu, u mečevima petog i šestog kola Grupe 5 druge faze kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Na spisku se nalaze: Golmani: Jovana Risović (Krim), Gordana Petković (Napredak), Anastasija Nedeljković (Naisa), Tamara Kostić (Crvena zvezda) i Marija Simić (Sombateli).

Leva krila: Sanja Radosavljević (Lublin), Aleksandra Stamenić (Crvena zvezda), Tamara Kocić (Ruma), Jelena Stojanović (Naisa) i Jana Stanković (Bor).

Desna krila: Katarina Krpež-Šlezak (Brašov), Dunja Radević (Budućnost), Tijana Simić (Crvena zvezda), Mia Nedeljković (Bor) i Zorica Ranković (Radnički Kragujevac) Pivotmeni: Katarina Bojičić .

Bekovi: Jovana Skrobić (Crvena zvezda), Jovana Jovović (Debrecen), Dunja Tabak (Lokomotiva), Aleksandra Vasić (Budućnost), Ana Petrović (Temerin), Aleksandra Vukajlović (Slatina), Nora Fajfrić (Dunajska Strada), ;Tamara Mandić (Naisa), Nevena Radić (Temerin), Sara Radović (Bor), Anđela Janjušević (Braila), Nevena Todorovski (Ruma), Milica Ignjatović (Krim), Nikoleta Lazarević (Mladost) i Helena Inđić (Ruma).

Reprezentacija Srbije je druga na tabeli Grupe 5 sa četiri boda. Selekcija Švedske je prva sa osam bodova, Ukrajina je treća sa četiri boda, dok Litvanija zauzima poslednje, četvrto mesto bez osvojenog boda.

(Beta)

