ORLOVI DOBILI RIVALE: Rukometaši Srbije sa Islandom, Ukrajinom i Estonijom u kvalifikacijama za EP 2028
Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo počinju u novembru i završavaju se u maju naredne godine.
Plasman na Evropsko prvenstvo, koje se od 13. do 30. januara 2028. godine igra u Španiji, Portugalu i Švajcarskoj, osiguraće po dve najbolje plasirane selekcije iz osam grupa, kao i četiri najbolje trećeplasirane selekcije.
Direktan plasman na Evropsko prvenstvo izborile su zemlje domaćini, kao i aktuelni evropski prvak - selekcija Danske.
Sastav grupa za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028. godine: Grupa 1: Hrvatska, Holandija, Litvanija, Finska.
Grupa 2: Norveška, Austrija, Gruzija, Turska.
Grupa 3: Island, Srbija, Ukrajina, Estonija.
Grupa 4: Mađarska, Farska ostrva, Crna Gora, Kosovo.
Grupa 5: Slovenija, Češka, Bosna i Hercegovina, Izrael.
Grupa 6: Francuska, Poljska, Rumunija, Letonija.
Grupa 7: Nemačka, Italija, Belgija, Slovačka.
Grupa 8: Švedska, Severna Makedonija, Grčka, Luksemburg.
