Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo počinju u novembru i završavaju se u maju naredne godine.

Plasman na Evropsko prvenstvo, koje se od 13. do 30. januara 2028. godine igra u Španiji, Portugalu i Švajcarskoj, osiguraće po dve najbolje plasirane selekcije iz osam grupa, kao i četiri najbolje trećeplasirane selekcije.

Direktan plasman na Evropsko prvenstvo izborile su zemlje domaćini, kao i aktuelni evropski prvak - selekcija Danske.

Sastav grupa za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028. godine: Grupa 1: Hrvatska, Holandija, Litvanija, Finska.

Grupa 2: Norveška, Austrija, Gruzija, Turska.

Grupa 3: Island, Srbija, Ukrajina, Estonija.

Grupa 4: Mađarska, Farska ostrva, Crna Gora, Kosovo.

Grupa 5: Slovenija, Češka, Bosna i Hercegovina, Izrael.

Grupa 6: Francuska, Poljska, Rumunija, Letonija.

Grupa 7: Nemačka, Italija, Belgija, Slovačka.

Grupa 8: Švedska, Severna Makedonija, Grčka, Luksemburg.

(Beta)

