Sedmostruki šampion i trostruki najkorisniji igrač (MVP) Nacionalne lige američkog fudbala (NFL) Tom Brejdi izjavio je danas da je razmišljao o povratku iz penzije i nastavljanju igračke karijere, ali da se NFL-u "ne sviđa" ideja da se manjinski vlasnik Las Vegas Rejdersa ponovo aktivira kao igrač.

"Zapravo sam se raspitao, i njima (NFL-u) se ta ideja ne sviđa baš, tako da ću to ostaviti tako. Istražili smo mnogo različitih stvari i ja sam veoma srećan u penziji. Dozvolite mi da i to kažem", naveo je Brejdi u intervjuu za Si-En-Bi-Si (CNBC).

Brejdi se već jednom vratio iz penzije. Legendarni kvoterbek je igračku karijeru završio u februaru 2022. godine, da bi se predomislio posle 40 dana i odigrao još jednu sezonu za Tampa Bej Bakanirse, nakon koje je ponovo završio igračku karijeru.