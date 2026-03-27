Sedmostruki šampion i trostruki najkorisniji igrač (MVP) Nacionalne lige američkog fudbala (NFL) Tom Brejdi izjavio je danas da je razmišljao o povratku iz penzije i nastavljanju igračke karijere, ali da se NFL-u "ne sviđa" ideja da se manjinski vlasnik Las Vegas Rejdersa ponovo aktivira kao igrač.

Tom Brejdi

 "Zapravo sam se raspitao, i njima (NFL-u) se ta ideja ne sviđa baš, tako da ću to ostaviti tako. Istražili smo mnogo različitih stvari i ja sam veoma srećan u penziji. Dozvolite mi da i to kažem", naveo je Brejdi u intervjuu za Si-En-Bi-Si (CNBC).

Brejdi se već jednom vratio iz penzije. Legendarni kvoterbek je igračku karijeru završio u februaru 2022. godine, da bi se predomislio posle 40 dana i odigrao još jednu sezonu za Tampa Bej Bakanirse, nakon koje je ponovo završio igračku karijeru.

Manjinski vlasnik Las Vegas Rejdersa, člana NFL lige, postao je u oktobru 2024. godine.

Ne propustiteOstali sportoviAMERIČKI FUDBAL: Trevis Kelsi ostaje u Kanzas Siti Čifsima i u 14. sezoni u NFL
Tejlor Svift i Trevis Kelsi
Ostali sportoviPOLICIJA POTVRDILA UŽASNE VESTI: Poznati fudbaler pronađen mrtav!
Rondejl Mur
Ostali sportoviSTAVIO 1.000.000 DOLARA NA TIKET - I PAO! Čovek je neviđeni baksuz: Na koga se on kladi, taj sigurno gubi! Spiskao bogatstvo na kladionici, ali ne odustaje!
Drejk
Ostali sportoviSIJETL OSVOJIO JUBILARNI 60. SUPERBOL! Sihoksi pregazili Patriote, "Nevaljali zeka" i Lejdi Gaga priredili šou za pamćenje! (VIDEO)
60. Superboul
Ostali sportoviAMERIČKI FUDBAL: Kvoterbek Los Anđeles Remsa Metju Staford najkorisniji igrač NFL lige
Metju Staford