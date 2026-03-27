VELIKI USPEH MLADIH BOKSERA CRVENE ZVEZDE: Nastavljena žetva medalja talenata sa Marakane!
Pojedinačno prvenstvo Srbije u boksu za uzrasne kategorije kadeta i juniora održano je ove nedelje na Zlatiboru.
Ekipa Crvene zvezde brojala je šest takmičara, tri u muškoj i tri u ženskoj konkurenciji, koje su predvodili treneri Miodrag Radić i Igor Rogić.
Posle fantastičnih borbi koje su pružili Zvezdini šampioni, a koje su trajale pet dana, na Marakanu je stiglo svih šest medalja i to dve zlatne, tri srebrne i jedna bronzana. Novi šampioni Srbije postali su Strahinja Filić u konkurenciji juniora kategorije do 63 kg i Ostoja Drulović u konkurenciji kadeta do 38 kg, a Maksim Kovačević u konkurenciji kadeta do 42 kg morao je da se zadovolji srebrnom medaljom.
Srebrne medalje osvojile su i Mirjana Mastilović u konkurenciji juniorki do 60 kg, kao i Stefanija Broćeta u konkurenciji kadetkinja do 61 kg. Bronzanu medalju nam je donela juniorka Nina Nikolić u kategoriji do 57 kg.
Ekipa Crvene zvezde proglašena je za najbolji klub u muškoj konkurenciji, a Mirjana Mastilović dobila je pehar za najborbeniji ženski par na turniru.
Na proslavi 81. rođendana SD Crvena zvezda, Bokserski klub Crvena zvezda je, zajedno sa mačevalačkim klubom, proglašen za najbolji klub u 2025. godini, a sa uspehom na Prvenstvu Srbije potvrđen je šampionski rad i prenos uspeha sa seniora na mlađe kategorije.
Sportsko društvo Crvena zvezda čestitalo je mladim bokserima i bokserkama, stručnom štabu i menadžmentu Bokserskog kluba na izuzetnim rezultatima i osvojenim medaljama.
"Nastavljen je kontinuitet fenomenalnih rezultata takmičara iz Zvezdine škole boksa na velikim takmičenjima, na koje su nas u poslednjih nekoliko godina navikli. Državno prvenstvo na Zlatiboru samo je potvrda da se u školi Bokserkog kluba Crvena zvezda posvećeno radi, a da za budućnost našeg kluba ne trebamo da brinemo."