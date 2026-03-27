Trener vaterpolista Radničkog iz Kragujevca Uroš Stevanović rekao je danas da njegov tim ulazi u predstojeću utakmicu protiv Primorca sa ciljem da potvrdi pobedu iz prvog susreta i plasman u polufinale Kupa Evrope.

"Imamo odličan rezultat iz prve utakmice, ali to ne sme da nas zavara. Moramo da uđemo maksimalno fokusirano, da nametnemo ritam od početka i ne dozvolimo rivalu da se vrati u ovaj dvomeč", rekao je Stevanović.

Vaterpolisti Radničkog nalaze se na korak od plasmana u polufinale Kupa Evrope, pošto u subotu na svom bazenu u Kragujevcu igraju revanš četvrtfinala sa kotorskim Primorcem.

Uroš Stevanović Foto: Dado Đilas

Kragujevčani u duel ulaze sa prednošću, jer su u prvom meču u Kotoru slavili rezultatom 14:10.

"Primorac je talentovana ekipa koja u poslednje vreme beleži zapažene rezultate i sigurno će pokušati da iznenadi. Nemaju šta da izgube a poseduju talenat, želju i agresivnost. Igraju bez opterećenja i pokušaće da nadoknade zaostatak, ali smatram da se mi pitamo, kao i u prethodnim utakmicama. Sve je u našim rukama na našem bazenu", zaključio je Stevanović.

