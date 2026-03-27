Humanitarni influenserski boks spektakl “Nacionalna klasa” održava se večeras u Smederevskoj Palanci, a događaj je okupio veliku pažnju publike, naročito mlađih generacija koje prate poznata imena poput Vasa Bakočevića, Vuka Moba, Marka Džeka...

U glavnoj borbi večeri snage će odmeriti upravo Bakočević i Vuk Mob, a uloga favorita pripada iskusnom borcu iz Risna. 

Vaso Bakočević

Poseban značaj turniru daje i humanitarni karakter, pošto će sav prihod biti doniran porodicama sa petoro ili više dece. 

Borbe su sledeće:

Toni Montana - Gandžamen

Stevica - Marko Filipović

Duka Prase - Marko Jack

Jale - Princ Banjice

Vaso Bakočević - Vuk Mob

Prenos događaja biće dostupan na kanalu Lux27 na platformi Youtube.

Ne propustiteMMAČEKA NAS VELIKI SPEKTAKL! Vaso Bakočević ulazi u ring sa poznatim srpskim reperom, evo za kada je zakazen meč!
MMA"NE VOLIM AMERIKU, SADA PREDSTAVLJAM SRBIJU!" Američki MMA borac šokirao javnost: Protiv Srbije su počinjeni ratni zločini!
Ostali sportoviVASO BAKOČEVIĆ SE OGLASIO IZ BOLNICE NAKON TEŠKOG NOKAUTA! Odmah je objavio fotografiju sa skenera - samo je ovo imao da poruči! FOTO
Ostali sportoviVASO BAKOČEVIĆ NOKAUTIRAN ZA MANJE OD JEDNOG MINUTA! Ogroman ŠOK u Podgorici, čuveni borac završio na podu posle nekoliko sekudni - pogledajte šta se desilo!
Vaso Bakočević pred FNC