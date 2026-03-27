Program počinje od 19 časova.
VASO BAKOČEVIĆ SE VEČERAS BORI PROTIV POZNATOG SRPSKOG REPERA! Evo gde možete da gledate tuču koju jedva čeka cela Srbija! Tu su još Marko Džek, Toni Montana...
Humanitarni influenserski boks spektakl “Nacionalna klasa” održava se večeras u Smederevskoj Palanci, a događaj je okupio veliku pažnju publike, naročito mlađih generacija koje prate poznata imena poput Vasa Bakočevića, Vuka Moba, Marka Džeka...
U glavnoj borbi večeri snage će odmeriti upravo Bakočević i Vuk Mob, a uloga favorita pripada iskusnom borcu iz Risna.
Poseban značaj turniru daje i humanitarni karakter, pošto će sav prihod biti doniran porodicama sa petoro ili više dece.
Borbe su sledeće:
Toni Montana - Gandžamen
Stevica - Marko Filipović
Duka Prase - Marko Jack
Jale - Princ Banjice
Vaso Bakočević - Vuk Mob
Prenos događaja biće dostupan na kanalu Lux27 na platformi Youtube.
