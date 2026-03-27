Jedna od najvećih zvezda skijanja Lindzi Von još uvek se oporavlja posle stravične povrede na Zimskim olimpijskim igrama, koje su nedavno završene u Milanu i Kortini.

Amerikanka Lindzi Von imala je veliku sreću, jer je postojala mogućnost da joj bude amputirana noga, što su potvrdili i lekari. Bukvalno su je trenuci delili od toga da ostane invalid.

Ona se sada oglasila i dala prvi intervju nakon nesreće, pa je u razgovoru za “Vaniti Fair” pričala o brojnim temama.

- Bila sam najbolja na svetu, na putu ka olimpijskoj medalji, a sada sedim u invalidskim kolicima - bile su reči Lindzi Von.

Prisetila se Lindzi stravičnog pada.

- Noga mi je bila slomljena, a još uvek sam bila na skijama. Bila je smrskana, a ja nisam mogla da otkačim vezove. Nisam mogla da se pomerim i vrištala sam tražeći pomoć. Samo mi je trebalo da neko otkači te skije. Usred pregleda, oblio me znoj. Bol je bio jak. Vrištala sam da me izvuku, jer je bol postaala sve jača. Nije nimalo popuštao. Prodirao mi je u mozak.

Horor nesreća Lindzi Von

Mnogi su joj govorili da ne ide na OI, ali je ona želela da osvoji olimpijsko zlato i Kristalni globus u spustu.

- Želela sam da osvojim olimpijsko zlato i Kristalni globus u spustu. Bila sam na dobrom putu da postignem oba cilja. Svi su govorili da sam neodgovorna što sam se uopšte takmičila, da sam zauzela mesto nekoga ko je bio spremniji. Ali nisam luda, znam šta moje telo može, a šta ne može da uradi. Ne želim da me ljudi pamte po ovom padu. Ono što sam uradila pre Igara bilo je bez presedana. Vodila sam u generalnom plasmanu. Niko se toga ne seća.

- Ne volim da zatvaram vrata, nikome ili bilo čemu. Jer nikad ne znate šta može da se desi. Nemam pojma kakav će mi život biti za dve, tri ili četiri godine. Možda ću imati dvoje dece, možda neću i želeću da se vratim. Možda ću živeti u Evropi. Sve je moguće.

Pitanje njenog povratka na stazu i dalje je otvoreno iako ga mnogi smatraju gotovo nemogućim.

- rekla je Lindi i potom dodala: