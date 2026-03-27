Prevc je do 14. trijumfa u sezoni došao skokovima od 232,5 i 230,5 metara, sa ukupno 471,4 boda.

Drugo mesto pripalo je japanskom takmičaru Renu Nikaidu sa 20,1 bodom zaostatka za pobednikom (skokovi od 232 i 233 metra), dok se na poslednje mesto pobedničkog postolja popeo Austrijanac Danijel Čofenig skokovima od 221,5 i 233,5 metara (443,5 bodova).

Takmičenje je trebalo da se održi u jutarnjim satima, ali je program pomeren za kasnije zbog jakih udara vetra.

Finalnu seriju obeležio je pad pri doskoku Austrijanca Štefana Embahera, koji je glavom udario o podlogu, a prema prvim informacijama prošao je bez potresa mozga.

Prevc je ranije osigurao Veliki kristalni globus u Svetskom kupu, a na vodećem mestu ima 2.068 bodova. Drugi u generalnom plasmanu je Japanac Rjoju Kobajaši sa 1.188 bodova, a treći je Čofenig sa 1.109 bodova.

U generalnom plasmanu ski letova Prevc je preuzeo vođstvo od Embahera, koji je današnje takmičenje završio na 11. mestu. Prevc na prvoj poziciji u poretku ski letova ima 61 bod prednosti u odnosu na Embahera.

Prevc vodi i u plasmanu Planica 7, a ski skakače sutra od 9.30 očekuje ekipno takmičenje, dok je u nedelju na rasporedu poslednje pojedinačno takmičenje u sezoni.

Na Planici će sutra po prvi put ski letove imati takmičarke, a program počinje od 15.00.

(Beta)

