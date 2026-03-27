Učesnicima su se obratili, u ime grada Kragujevca Predrag Stevović, član Gradskog veća za sport i omladinu, i Andrija Jorgić, predsednik Šahovskog saveza Srbije, koji su povlačenjem prvog poteza i označili početak turnira.

- Održavanjem ovakvih sportskih događaja Kragujevac nastavlja tradiciju podrške sportu i promocije pravih vrednosti. Želimo da našem gradu vratimo staru slavu kada je bio centar ovog viteškog sporta. Ovo takmičenje je korak ka obnavljanju tog statusa, ali i podrška ideja Šahovskog saveza Srbije u podizanju ovog sporta na viši nivo - rekao je Stevović i dodao da je velika čast što je Savez izabrao Kragujevac za domaćina ovog prestižnog takmicenja.

Foto: Privatna arhiva



Predsednik ŠS Srbije Andrija Jorgić pozdravio je sve takmičare, poželevši im puno uspeha i istakao da je izuzetno važno da se šah ponovo probudi u Kragujevcu.

- Kao rezultat uspešne saradnje Grada i Saveza organizovacemo rapid turnir ''Trofej Kragujevca'' koji će se održati sredinom maja i taj sportski događaj biće još jedna prilika da se pokaže da je šah poput mostova koji spajaju ljude - poručio je Jorgić.

Prvenstvo Srbije u šahu za veterane okupilo je 35 najboljih takmicara u kategorijama 50+ i 65+, među kojima pet sa velemajstorskom titulom, a pobednike ovog takmičenja ocekuje plasman na Svetsko prvenstvo u Vrnjačkoj Banji koji ce se održati u novembru.

Foto: Privatna arhiva