Događaj je okupirao veliku pažnju publike, naročito mlađih generacija koje prate poznata imena na influens sceni.

U glavnoj borbi večeri snage su odmerili Vaso Bakočević i Vuk Mob.

Krenuo je profesionalni MMA borac jako od starta, nije štedeo srpskog reprera koji je itekako znao da uzvrati - a publika da gromoglasnim ovacijama pozdravi sve te poteze. Zamalo da vidimo i nokaut u prvoj rundi, ali je Vuk uspeo da izdrži dva minuta.

Primao je Vuk Mob snažne udarce i vraćao se iz nokdauna, te je u drugu rundu ušao vidno uzdrman. Loše se branio reprer, pa je "primio" Vasin kroše, pa još jedan, i samo se čekao konačan trenutak...

On je usledio par sekundi kasnije...

Vaso Bakočević, definitivno, nije imao milosti prema protivniku kojem je ovo prvi ulazak u ring.

Poseban značaj turniru dao je humanitarni karakter, pošto će sav novčani prihod biti doniran porodicama sa petoro ili više dece.