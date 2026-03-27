PRIHOPATA BEZ MILOSTI! Vuk Mob pretpreo razorne udarce Vase Bakočevića! TEŽAK NOKAUT!
Događaj je okupirao veliku pažnju publike, naročito mlađih generacija koje prate poznata imena na influens sceni.
U glavnoj borbi večeri snage su odmerili Vaso Bakočević i Vuk Mob.
Krenuo je profesionalni MMA borac jako od starta, nije štedeo srpskog reprera koji je itekako znao da uzvrati - a publika da gromoglasnim ovacijama pozdravi sve te poteze. Zamalo da vidimo i nokaut u prvoj rundi, ali je Vuk uspeo da izdrži dva minuta.
Primao je Vuk Mob snažne udarce i vraćao se iz nokdauna, te je u drugu rundu ušao vidno uzdrman. Loše se branio reprer, pa je "primio" Vasin kroše, pa još jedan, i samo se čekao konačan trenutak...
On je usledio par sekundi kasnije...
Vaso Bakočević, definitivno, nije imao milosti prema protivniku kojem je ovo prvi ulazak u ring.
Poseban značaj turniru dao je humanitarni karakter, pošto će sav novčani prihod biti doniran porodicama sa petoro ili više dece.