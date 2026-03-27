Slušaj vest

Hokejaši Crvene zvezde u subotu od 16.30 časova dočekuju Triglav iz Kranja u četvrtoj utakmici finala IHL lige.

Aleksandar Ovečkin Foto: Jamie Sabau / Getty images / Profimedia, Greg Fiume / Getty images / Profimedia, BRUCE BENNETT / Getty images / Profimedia

 Rezultat u seriji je 2:1 za slovenački tim, pa crveno-beli imaju imperativ pobede kako bi izborili majstoricu.

Stoga su iz kluba uputili poziv navijačima.

Foto: HK Crvena zvezda

"Dragi Zvezdaši,

U subotu naši hokejaši igraju utakmicu za izjednačenje u seriji protiv Kranja na 2:2. Pobedom bismo izborili petu utakmicu Finala IHL Lige.

Pozivamo Vas da svojom podrškom i navijanjem pomognete našim prvotimcima da dođu do pobede.

Vidimo se u Ledenoj dvorani.

Hvala!", stoji u pozivu Hokejaškog kluba Crvena zvezda.

Ne propustiteOstali sportoviBIO JE ČLAN ČUVENE RUSKE PETORKE KOJA JE IZVELA REVOLUCIJU U AMERICI: Njegovom odlasku usred Hladnog rata prethodio je veliki skandal
Sergej Fedorov
Ostali sportoviAMERIKA JE DOBILA RUSKOG CARA: Aleks Ovečkin oborio rekord za koji se mislilo da je nedostižan
profimedia-0984360433.jpg
Ostali sportoviU SENCI PREDSEDNIČKIH IZBORA: Bitka za najvećeg ikada u SAD! Rus na korak da postane najbolji u istoriji američke lige
profimedia-0719136392.jpg
Ostali sportoviAMERIKANCI POČISTILI ČEHE: Hokejaši SAD i Nemačke u polufinalu SP
profimedia0779144661.jpg
Ostali sportoviRUSKI HOKEJAŠ GLAVNA VEST U AMERICI: Nikuškin igrao finale sa teškim prelomom noge i doneo Stenli kup gazdi Nikole Jokića! FOTO
rthrrzjz.jpg

Aleksandar Ovečkin Izvor: Društvene mreže