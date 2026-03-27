Crvena zvezda poziva navijače kako bi izborila majstoricu u finalnoj seriji
Ostali sportovi
DELIJE, SVI U LEDENU DVORANU: Hokejaši Crvene zvezde žele da izbore majstoricu u finalu IHL lige
Slušaj vest
Hokejaši Crvene zvezde u subotu od 16.30 časova dočekuju Triglav iz Kranja u četvrtoj utakmici finala IHL lige.
Vidi galeriju
Rezultat u seriji je 2:1 za slovenački tim, pa crveno-beli imaju imperativ pobede kako bi izborili majstoricu.
Stoga su iz kluba uputili poziv navijačima.
HK Crvena zvezda Foto: HK Crvena zvezda
"Dragi Zvezdaši,
U subotu naši hokejaši igraju utakmicu za izjednačenje u seriji protiv Kranja na 2:2. Pobedom bismo izborili petu utakmicu Finala IHL Lige.
Pozivamo Vas da svojom podrškom i navijanjem pomognete našim prvotimcima da dođu do pobede.
Vidimo se u Ledenoj dvorani.
Hvala!", stoji u pozivu Hokejaškog kluba Crvena zvezda.
Reaguj
Komentariši