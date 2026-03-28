Dan pre revije profi boksa Balkan Boxin 7 u Boru je upriličeno zvanično merenje, koje je održano u lokalu Makijato koji je preko puta hale, gde su se borci suočili licem u lice.

Svi borci su bili prisutni, osim Miloša Janjanina, koji će doći u Bor na dan borbe, pa njegov rival Matej Čatleski iz Severne Makedonije nije imao priliku da se suoči s rivalom oči u oči.

Svi bokseri su bili tačni na vagi, pa nas u subotu čeka spektakl.

Merenje za Balkan Boxing 7 Bor

Najzanimljivije je bilo suočavanje našeg šampiona Almira Memića i njegovog rivala Iaga Kizirije iz Gruzije, gde su jedan drugom uputili poglede "koji ubijaju". Slično je bilo i kada su se licem u lice našli Marko Marić i Karolji Botoš iz Mađarske, kao i Miljan Đorđević, lokalni bokser iz Zaječara sa Karlosom Riverom, bokserom iz Venecuele.

Borbe u subotu počinju od 18 časova, a karata još ima na Tickets.rs, a prodavaće se i u Boru do početka borbi.

Fight card za Balkan Boxing 7 u Boru:

Almir Memić (5-0, 2 KO) - Iago Kizirija (Gruzija, 11-18, 7 KO) - Super-srednja (76,203 kg) u 6 rundi

Miljan Đorđević (21-2, 11 KO) - Karlos Rivero (Venecuela, 32-11-1, 21 KO) - Kruzer (do 90,716 kg) u 6 rundi

Marko Marić (Švajcarska, 5-0, 4 KO) - Karolj Botoš (Mađarska, 3-5, 3 KO) - Polusrednja (do 69,853 kg) u 4 runde

Matej Čatleski (S. Makedonija, 2-0) - Miloš Janjanin (BiH, 17-79, 14 KO) - Poluteška (do 79,374 kg) u 4 runde

Benjamin Poturak (BiH, 1-0, 1 KO) - Pal Olah (Mađarska, 11-73-4, 8 KO) - Poluteška (do 79,374 kg) u 4 runde

Matija Radović (Crne Gora, 1-0) - Ivan Krivačević (profi debi) - Polusrednja (do 69,853 kg) u 4 runde

