PRVI PUT! U Košutnjaku održana trejl trka sa psima
Trka je okupila više od 200 učesnika iz Srbije i zemalja regiona.
Kako su saopštili organizatori iz udruženja "Trčanje s psom", trka je organizovana na dve staze od po pet i 11 kilometara.
"Događaj je bio podeljen u tri zone. Startno-ciljna zona bila je mesto gde su se odvijale trke, dok je 'Zona prijateljstva' bila namenjena druženju, upoznavanju i razmeni iskustava među učesnicima i partnerima događaja. Posebnu pažnju privukla je 'Zona humanosti', u kojoj su posetioci mogli da upoznaju pse koji traže dom, ostave donacije i informišu se o udomljavanju", navela je organizatorka trke Anđelka Popadić.
Pored trke, organizovana je i "KomPAS šetnja", ekološka tura od pet kilometara kroz Košutnjak, tokom koje su učesnici čistili šumu i mogli da se edukuju o odgovornom odnosu prema prirodi.
Bonus video: