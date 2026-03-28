Reprezentacija Austrije u ski skokovima pobedila je u ekipnom takmičenju u ski letovima na slovenačkoj Planici, održanom u okviru Svetskog kupa.
Ostali sportovi
TRIJUMF AUSTRIJE NA PLANICI: Završen Svetski kup u ski letovima
Slušaj vest
Selekcija Austrije, koju su činili Danijel Čofenig, Markus Miler, Štefan Kraft i Štefan Embaher, pobedila je sa ukupno 1439,5 bodova.
Drugo mesto zauzela je reprezentacija Japana sa 1425,6 bodova, dok je treća bila selekcija Norveške sa 1418 bodova.
U plasmanu Svetskog kupa nacija, prva je Austrija sa 5.986 bodova, ispred drugoplasirane Slovenije sa 4.303 boda i trećeplasiranog Japana sa 4.118 bodova.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši