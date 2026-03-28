Antoneli je do pol pozicije došao sa vremenom od 1:28,778 minuta.

Drugo mesto zauzeo je njegov timski kolega Džordž Rasel sa 0,298 sekundi zaostatka, dok je treći bio vozač Meklarena Oskar Pjastri sa 0,354 sekunde zaostatka.

Četvrti je bio Šarl Lekler iz Ferarija, peto mesto zauzeo je aktuelni svetski prvak, vozač Meklarena Lando Noris, dok je šesti bio drugi vozač Ferarija Luis Hamilton.

Sedmi je bio Pjer Gasli iz Alpina, osmo mesto zauzeo je vozač Red Bula Isak Hadžar, dok je deveti bio Gabrijel Bortoleto iz Audija.

Na 10. mestu završio je Arvid Lindblad iz ekipe RB.

Četvorostruki svetski šampion Maks Verstapen iz Red Bula startovaće trku sa 11. pozicije.

Trka za Veliku nagradu Japana na programu je u nedelju od 7 časova.

(Beta)

