Srpski reprer Vuk Mob oglasio se dan posle nokauta u Smederevskoj Palanci.
Humanitarni influenserski boks spektakl “Nacionalna klasa” okupirao veliku pažnju publike, naročito mlađih generacija koje prate poznata imena na influens sceni.
U glavnoj borbi večeri snage su odmerili Vaso Bakočević i Vuk Mob, a srpski reprej je završio na patosu u drugoj rundi.
Dan kasnije, Vuk Mob se oglasio na Instagramu i pokazao lice posle borbe.
"Je l' ovo 'mejbilin' šminka ili ko je u pitanju", prokometarisao je reprer kroz smeh, dok mu je na levom oku vidljiva "šljiva".
Potom je objavio "stori" na kojem pije pivo uz komentar: "Malo eliksira, pa možemo na sledećeg MMA borca".
