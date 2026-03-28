Slušaj vest

Humanitarni influenserski boks spektakl “Nacionalna klasa” okupirao veliku pažnju publike, naročito mlađih generacija koje prate poznata imena na influens sceni.

U glavnoj borbi večeri snage su odmerili Vaso Bakočević i Vuk Mob, a srpski reprej je završio na patosu u drugoj rundi.

Dan kasnije, Vuk Mob se oglasio na Instagramu i pokazao lice posle borbe.

"Je l' ovo 'mejbilin' šminka ili ko je u pitanju", prokometarisao je reprer kroz smeh, dok mu je na levom oku vidljiva "šljiva".

Foto: Instagram

Potom je objavio "stori" na kojem pije pivo uz komentar: "Malo eliksira, pa možemo na sledećeg MMA borca".

Foto: Instagram