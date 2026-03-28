Slušaj vest

Večeras je u Boru održan spektakularan boks događaj Balkan Boxing 7, a najveću pažnju privukla je borba između Almira Memića i Jaga Kizirije iz Gruzije.

Almir Memić Foto: BSS, BSS/Aleksandar Stojanović

Pobedu je na kraju odneo srpski bokser posle jednoglasne odluke sudija u šest rundi, a nakon što je dominirao kroz najveći deo borbe. Na trenutke je sjajnim direktima i krošeima dobro uzdrmao rivala i činilo se da će možda sve rešiti i dosta ranije.

Prethodno je srpski bokser iz Švajcarske, Marko Marić došao do pobede protiv Karolja Botoša iz Mađarske, tako da je zadržao svoj perfektan skor, a borba je potrajala maksimalne četiri runde i rešena je jednoglasnom odlukom sudija.

Zanimljivo je da je srpski bokser, Miljan Đorđević pobedio predajom svog protivnika iz Venecuele, Karlosa Rivera, a prethodno su do trijumfa stizali i Matej Čatleski iz Severne Makedonije protiv Miloša Janjanina iz BiH, kao i Benjamin Poturak protiv Pala Olaha iz Mađarske.

Matija Radović pobedio je Ivana Krovačevića, dok je sve bilo propraćeno prisustvom mnogobrojnih ljudi iz sveta borilačkih sportova.

Ne propustiteOstali sportoviPOZNATOM SRPSKOM BOKSERU PRETI "OPASNI ČOVEK"! Almir Memić dobio ozbiljno upozorenje pred važnu borbu
Ostali sportoviNAJAVLJEN BOKSERSKI SPEKTAKL: "Pokazaćemo da smo vrh svetskog boksa"
Ostali sportoviSPEKTAKL U NAJAVI: Sprema se ludnica u Boru, stiže 250 navijača iz Makedonije i Bosne!
MMAMARKO BOJKOVIĆ BRUTALNO UDARIO NA MILOŠA JANIČIĆA! Nastavlja se rat popularnih MMA boraca: "Nije hteo snimak dok ga ponižava u hotelu!"
Bokserski klub Crvena zvezda Izvor: Kurir