Večeras je u Boru održan spektakularan boks događaj Balkan Boxing 7, a najveću pažnju privukla je borba između Almira Memića i Jaga Kizirije iz Gruzije.

Almir Memić Foto: BSS, BSS/Aleksandar Stojanović

Pobedu je na kraju odneo srpski bokser posle jednoglasne odluke sudija u šest rundi, a nakon što je dominirao kroz najveći deo borbe. Na trenutke je sjajnim direktima i krošeima dobro uzdrmao rivala i činilo se da će možda sve rešiti i dosta ranije.

Prethodno je srpski bokser iz Švajcarske, Marko Marić došao do pobede protiv Karolja Botoša iz Mađarske, tako da je zadržao svoj perfektan skor, a borba je potrajala maksimalne četiri runde i rešena je jednoglasnom odlukom sudija.

Zanimljivo je da je srpski bokser, Miljan Đorđević pobedio predajom svog protivnika iz Venecuele, Karlosa Rivera, a prethodno su do trijumfa stizali i Matej Čatleski iz Severne Makedonije protiv Miloša Janjanina iz BiH, kao i Benjamin Poturak protiv Pala Olaha iz Mađarske.

Matija Radović pobedio je Ivana Krovačevića, dok je sve bilo propraćeno prisustvom mnogobrojnih ljudi iz sveta borilačkih sportova.