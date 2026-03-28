Ovaj šahovski događaj koji simbolizuje sportsko rivalstvo i saradnju između dve zemlje završen je pobedom reprezentacije Srbije rezultatom 24, 5:15,5.


Svaka ekipa imala je po tri člana: seniora, univerzitetskog profesora i studenta, i jednu šahistkinju. Ekipu Srbije predstavljali su Ivan Ivanišević, Bojan Maksimović, Boban Bogosavljević, Jovan Todorović, Draško Beguš, Goran Vlajković, Sandra Đukić,Stefan Tadić, Milan Gagić i Andrej Ljepić. Ekipa Crne Gore igrala je u sastavu Đukić Nikola, Drašković Luka, Kalezić Blažo, Vukčević Nemanja, Pajković Vladimir, Pečurica Miloš, Miletić Vuk, Đurović Peko, Joković Vladimir i Milović Aleksandra.

Foto: Šahovski Savez Srbije


Neposredno pre početka meča, potpisan je protokol o saradnji ŠS Srbije i ŠS Crne Gore u cilju promocije i razvoja šaha, koji su potpisali predsednici Saveza Andrija Jorgić i Jovan Milović.

Foto: Šahovski Savez Srbije


Podršku šahistima pružio je i ambasador Srbije u Crnoj Gori, NJ.E. Nebojša Rodić koji je zajedno sa šahovskim velemajstorom Božidarom Ivanovićem povukao prvi potez označivši početak turnira.

Foto: Šahovski Savez Srbije


Meč privukao je veliku pažnju ljubitelja šaha, ali i onih koji cene sportski duh i međunarodnu saradnju.

