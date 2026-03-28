Slušaj vest

Kragujevački tim je slavio i u prvoj utakmici odigranoj u Kotoru sa 14:10.

Najefikasniji u timu Radničkog na večerašnjem meču bio je Nikola Jakšić sa četiri gola, Duško Pjetlović je postigao po tri, dok su se po dva puta u strelce upisali Strahinja Rašović i Boris Vapenski.

U redovima Primorca najbolji su bili Balša Vučković i Jusuke Inaba sa po četiri postignuta gola.

Kragujevčani će se u polufinalu Kupa Evrope igrati protiv Marseja, koji je eliminisao španski Sabadelj. 

Prvi meč na programu je 25. aprila u Kragujevcu, a revanš 9. maja u Francuskoj.

U drugom polufinalu sastaju se splitski Jadran i mađarski BVSC.

(Beta)

