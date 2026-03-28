Rukometaši Partizana osvojili su Kup Srbije savladavši Dinamo iz Pančeva  rezultatom 34:27.

 Nakon prošle sezone u kojoj su vratili šampionsku titulu, ali ostali bez duple krune, crno-beli su ove godine napravili korak više.

Uz ubedljive partije u prvenstvu, sada su ponovo stigli i do trofeja u kupu, čime su jasno pokazali da su trenutno najjači tim u zemlji.

Finalni duel u dvorani" Branislav Pokrajac" počeo je izjednačeno, a Dinamo je u uvodnim minutima čak imao i prednost. Ipak, od sredine prvog poluvremena Partizan je preuzeo kontrolu i nametnuo ritam koji rival nije uspeo da isprati.

Do odlaska na pauzu crno-beli su stekli četiri gola viška (18:14), a u nastavku su dodatno povećavali razliku i rutinski priveli meč kraju.

Na kraju, Partizan je slavio ubedljivom razlikom i stigao do 13. trofeja nacionalnog kupa, odnosno šestog od osamostaljenja Srbije, čime je još jednom potvrdio svoju trofejnu tradiciju.

