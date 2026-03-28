Reč je o priznanju koje prevazilazi okvire samog takmičenja. Italija se s pravom smatra kolevkom brdskih trka za formule i prototipove, zemljom sa najjačom konkurencijom i najvećim brojem takmičara u ovim kategorijama. Upravo zato odluka ACI-ja da Brkića proglasi najboljim u jednoj od najzahtevnijih kategorija predstavlja posebno priznanje.

Brkić je do ovog priznanja stigao za volanom svog novog prototipa Osella PA21/S, demonstrirajući tokom sezone brzinu, konstantnost i tehničku spremnost.

Posebnu težinu ovom uspehu daje i istorijski kontekst. Jadranski kup, koji je nakon prekida 2004. godine obnovljen u sezoni 2025, ponovo okuplja najbolje vozače regiona. Ipak, uprkos dugoj tradiciji, samo je jedan srpski vozač pre Brkića uspeo da osvoji ovo takmičenje – njegov otac, Čedomir Brkić, još 2000. godine u klasi preko 2000N. Time je Uroš ne samo nastavio porodičnu tradiciju, već i vratio Srbiju na mapu pobednika ovog regionalnog takmičenja nakon tačno 25 godina.

Pored Brkića, u kategoriji formula i protipova priznanja su dodeljena Laslu Sasu, Gentanu Šaćiriu i Ivanu Suboticu.

„Velika mi je čast što sam, nakon priznanja od strane FIA kao organizatora CEZ šampionata, danas nagrađen i od italijanskog saveza. Kada vas upravo italijanski savez prepozna kao najboljeg u kategoriji formula i prototipova, to ima posebnu težinu, jer je opšte poznato da je Italija epicentar ovih kategorija na brdskim trkama. Ova nagrada mi je još draža jer sam, nakon karijere mog oca, ponovo uspeo da donesem ovaj trofej Srbiji nakon tacno 25 godina. Trudiću se da i ubuduće svojim radom dam razlog organizatorima da me prepoznaju“, izjavio je Brkić.

Ovo priznanje ne predstavlja samo lični uspeh, već i snažnu potvrdu kvaliteta domaćih takmičara.