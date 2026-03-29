Trku za Veliku nagradu Japana obeležio je težak udes vozača Hasa Olivera Bermana.

Mladi Britanac izgubio je kontrolu nad bolidom i u punoj brzini izleteo sa staze i zakucao se u zaštitnu ogradu.

Oliver Berman Foto: TOSHIFUMI KITAMURA / AFP / Profimedia

Nesrećni momak nije mogao da stoji na nogama kada su ga izvukli iz slupanog bolida.

Iako je na njega uticala sila od čak 50G, Britanac je prošao bez težih povreda. Ekipa Hasa je javila da je doživeo kontuziju kolena - preloma, srećom, nema.

Šta je sila 50G?

50G označava silu ubzanja koja je 50 puta veća od Zemljine gravitacije. Jedna G-sila (vrednost 9,81 metara po sekundi na kvadrat) predstavlja silu kojom nas Zemlja privlači, pa pri 50G telo trpi ogroman pritisak, kao da je njegova težina povećana 50 puta.

To znači da je telo Bermana pri sudaru bilo izloženo ekstremnom opterećenju.