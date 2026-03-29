SKANDAL KAKAV SE NE PAMTI - OPŠTA TUČA U KOMŠILUKU! Sevale pesnice, nije se znalo ko koga udara! Igrači se jurili po terenu, a snimak sve ŠOKIRAO!
Kup Crne Gore u rukometu pokupio je neočekivano mnogo pažnje, ali ne zbog lepih poteza, već zbog skandaloznih i sramotnih scena na meču Rudara i Zabjela u Pijevljima.
Bio je ovo susret četvrtfinala Kupa Crne Gore u kom je Rudar slavio sa 28:24, a skandal se desio u 58. minutu.
Detalje je otkrio "RTCG" koji je doneo detalje incidenta, kao i snimak događaja. Sve je počelo grubim startom rukometaša Zabjela Mirka Damjanovića, koji je startovao na Filipa Gazdića i to je bio znak da se teren pretvori u ring.
Uključili su se i ostali rukometaši, sevale su pesnice i nije se znalo ko koga udara, a čitava situacija se jedva smirila.
Kako navodi "RTCG", sudije Milovan Marković i Nemanja Barac su dale plave kartone Damjanoviću i Jelušiću, ali i još dvojici igrača Zabjela - Praviloviću i Danilu Markoviću, pa će direktor liga Stefan Šaponjić morati da im odredi kazne.
Kurir sport / RTCG
