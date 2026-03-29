Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli rekao je danas da je dobar osećaj pobediti u dve uzastopne trke Formule 1, ali i da je do trijumfa u Japanu došao uz dozu sreće.

"Osećaj je zaista dobar. Još je rano da razmišljamo o šampionatu, ali krećemo se u dobrom pravcu. U trci sam imao užasan start, treba da proverim šta se desilo, ali sam onda imao sreće sa bezbednosnim vozilom (22. krug) i preuzeo vođstvo. U nastavku je tempo bio prosto neverovatan. Tvrde gume su bile zaista sjajne. Osećao sam se veoma dobro u bolidu i veoma sam zadovoljan", rekao je Antoneli, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Antoneli je na stazi "Suzuka" zabeležio drugu pobedu u karijeri, ujedno drugu uzastopnu. Takođe je sa 19 godina postao najmlađi lider u generalnom plasmanu Formule 1.

Italijanski vozač rekao je da će jednomesečnu pauzu u šampionatu iskoristiti za vežbu prilikom starta trke, a zatim je detaljnije govorio o tempu u trci za Veliku nagradu Japana.

"Na srednje tvrdim gumama (na kojima je počeo) bili smo jaki samo kada smo ispred sebe imali čist vazduh, a na tvrdim gumama tempo je bio neverovatan. Ne znam kakav bio bio ishod bez vozila bezbednosti, ali mi je to znatno olakšalo posao", dodao je on.

Antoneli je trku počeo sa prvog mesta, ali je posle lošeg starta pao na šestu poziciju. Odluka da kasnije ode u boks ispostavila se kao dobra, pošto je u 22. krugu sa staze izleteo vozač Hasa Oliver Berman, što je dovelo do izlaska vozila bezbednosti.

Italijan je u tom trenutku bio vodeći, pošto su na zamenu guma između ostalog otišli njegov timski kolega Džordž Rasel (trku završio na četvrtom mestu), vozač Ferarija Šarl Lekler, kao i dvojac Meklarena Oskar Pjastri i Lando Noris.

Krug kasnije Antoneli je otišao na zamenu guma, što mu je omogućilo da izgubi manje vremena u odnosu na ostale vozače prilikom odlaska u boks, a na stazu se vratio kao prvi.

Drugo mesto u današnjoj trci zauzeo je Pjastri, koji je pre prvih odlazaka u boks i izlaska vozila bezbednosti bio na vodećoj poziciji ispred Rasela.

"Bilo bi zanimljivo videti šta bi se desilo bez vozila bezbednosti. Mislim da sam mogao da zadržim Džordža iza sebe i neposredno pre odlaska u boks ponovo smo počeli da se odvajamo. Šteta što nismo videli kako bi se to završilo, ali za nas je u ovom trenutku to što smo razočarani drugim mestom zapravo prilično dobro. Mnogo hvala timu, uradili su dobar posao sa onim što su imali. Jasno je da moramo još malo da poboljšamo performanse, ali danas smo iskoristili svaku priliku koja se ukazala", rekao je Pjastri.

Treće mesto pripalo je vozaču Ferarija Šarlu Lekleru, koji je trku opisao kao "napetu".

"Nismo imali sreće sa bezbednosnim automobilom i od tog trenutka sam znao da sam u lošoj poziciji, posebno u odnosu na Kimija (Antonelija) i Luisa (Hamiltona). Onda sam pomislio: ' U redu, nastavi dalje i pokušaj da sačuvaš gume i izdržiš do kraja'. Ali to nije bio toliki problem kao što sam mislio. Gume su zapravo bile prilično dobre... Bila je to veoma zabavna trka. Nije bilo dovoljno da sustignem Oskara, ali bila je dobra trka", zaključio je Lekler.

Nakon tri ovosezonske trke u generalnom plasmanu Formule 1 vodi Antoneli sa 72 boda, drugi je Rasel sa 63 boda, a trećeplasirani Lekler ima 49 bodova.

Šampionat Formule 1 nastavlja se 3. maja trkom za Veliku nagradu Majamija.