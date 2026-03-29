ON JE LIDER POSLE VELIKE NAGRADE JAPANA: Ovo je trenutni poredak vozača i konstruktora u šampionatu Formule 1
Vozač Mercedesa, Andrea Kimi Antoneli, pobedio je na trci Formule 1 za Veliku nagradu Japana.
Posle ove trke, poredak vozača i konstruktora izgleda ovako:
Vozači: 1. Andrea Kimi Antoneli (Italija) 72 2. Džordž Rasel (Velika Britanija) 63 3. Šarl Lekler (Monako) 49 4. Luis Hamilton (Velika Britanija) 41 5. Lando Noris (Velika Britanija) 25 6. Oskar Pjastri (Australija) 21 7. Oliver Berman (Velika Britanija) 17 8. Pjer Gasli (Francuska) 15 9. Maks Verstapen (Holandija) 12 10. Lijam Loson (Novi Zeland) 10 11. Arvid Lindblad (Velika Britanija) 4 12. Isak Hadžar (Francuska) 4 13. Gabrijel Bortoleto (Brazil) 2 14. Karlos Sainc (Španija) 2 15. Esteban Okon (Francuska) 1 16. Franko Kolapinto (Argentina) 1 17. Niko Hulkenberg (Nemačka) 0 18. Aleksander Albon (Tajland) 0 19. Valteri Botas (Finska) 0 20. Serhio Peres (Meksiko) 0 21. Fernando Alonso (Španija) 0 22. Lens Strol (Kanada) 0.
Konstruktori: 1. Mercedes 135 2. Ferari 90 3. Meklaren 46 4. Has 18 5. Alpina 16 6. Red Bul 16 7. Rejsing buls 14 8. Audi 2 9. Vilijams 2 10. Kadilak 0 11. Aston Martin 0.
Kurir sport / Beta
BONUS VIDEO: