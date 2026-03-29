Vozač Mercedesa, Andrea Kimi Antoneli, pobedio je na trci Formule 1 za Veliku nagradu Japana.

Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli pobedio je u trci Formule 1 za Veliku nagradu Kine

Posle ove trke, poredak vozača i konstruktora izgleda ovako:

Vozači: 1. Andrea Kimi Antoneli (Italija) 72 2. Džordž Rasel (Velika Britanija) 63 3. Šarl Lekler (Monako) 49 4. Luis Hamilton (Velika Britanija) 41 5. Lando Noris (Velika Britanija) 25 6. Oskar Pjastri (Australija) 21 7. Oliver Berman (Velika Britanija) 17 8. Pjer Gasli (Francuska) 15 9. Maks Verstapen (Holandija) 12 10. Lijam Loson (Novi Zeland) 10 11. Arvid Lindblad (Velika Britanija) 4 12. Isak Hadžar (Francuska) 4 13. Gabrijel Bortoleto (Brazil) 2 14. Karlos Sainc (Španija) 2 15. Esteban Okon (Francuska) 1 16. Franko Kolapinto (Argentina) 1 17. Niko Hulkenberg (Nemačka) 0 18. Aleksander Albon (Tajland) 0 19. Valteri Botas (Finska) 0 20. Serhio Peres (Meksiko) 0 21. Fernando Alonso (Španija) 0 22. Lens Strol (Kanada) 0.

Konstruktori: 1. Mercedes 135 2. Ferari 90 3. Meklaren 46 4. Has 18 5. Alpina 16 6. Red Bul 16 7. Rejsing buls 14 8. Audi 2 9. Vilijams 2 10. Kadilak 0 11. Aston Martin 0.

Ne propustiteOstali sportoviUDES SVE PROMENIO! Kimi posle pobede na Suzuki priznao: Imao sam sreće nakon lošeg starta! Vozilo bezbednosti olakšalo posao!
Kimi Antoneli
Ostali sportoviSTRAVIČNA NESREĆA NA SUZUKI - Mladi vozač Formule 1 u punoj brzini izleteo sa staze i zakucao se u ogradu! Nije mogao da stoji na nogama! (VIDEO)
Oliver Berman
Ostali sportoviLUDNICA U JAPANU - MERCEDES OPET SLAVIO! Čudesni Kimi ponovo oduševio svet!
Ostali sportoviKODŽI VATANABE: Njuijevi komentari o neiskustvu Honde su nesporazum
