Odbojkaši VGSK Veliko Gradište ostvarili su veliku pobedu u 21. kolu Superlige Srbije, savladavši ekipu OK Vojvodina Novi Sad rezultatom 3:1 pred domaćom publikom.

Meč odigran u Velikom Gradištu doneo je pravu sportsku borbu i preokrete. Gosti iz Novog Sada bolje su otvorili susret i osvojili prvi set rezultatom 25:23, ali su domaći odbojkaši brzo odgovorili. U drugom setu viđena je prava drama, koju je VGSK dobio na razliku – 31:29, čime je uhvatio zalet za nastavak meča.

U trećem setu domaći tim je nastavio u istom ritmu i slavio sa 26:24, dok je u četvrtom setu rutinski priveo meč kraju rezultatom 25:21, za konačnih 3:1.

Ova pobeda ima veliki značaj za ekipu iz Velikog Gradišta, koja je pokazala karakter, borbenost i kvalitet protiv jednog od najjačih timova u ligi. Posebno se istakla energija na terenu, ali i podrška sa tribina koja je nosila domaće igrače do važnog trijumfa.

Publika je još jednom bila šesti igrač VGSK-a, stvarajući atmosferu dostojnu velikih pobeda i potvrđujući da Veliko Gradište živi za odbojku.