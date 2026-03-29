Norveški ski skakač Marius Lindvik pobednik je takmičenja Svetskog kupa u ski letovima na Planici.

Lindvik je do trijumfa na poslednjem takmičenju u sezoni došao skokovima od 238,5 i 231 metar, sa ukupno 459,5 bodova.

Drugo mesto pripalo je Slovencu Domenu Prevcu sa 5,6 bodova zaostatka za pobednikom (skokovi od 240,5 i 229,5 metara), dok se na poslednje mesto pobedničkog postolja popeo Norvežanin Johan Andre Forfang skokovima od 232,5 i 219,5 metara (441,3 boda).

Prevc je osvojio i Mali kristalni globus u ski letovima, ispred Austrijanca Štefana Embahera, koji je današnje takmičenje završio na 25. mestu. Slovenac je na prvoj poziciji u poretku ski letova završio sa 131 bodom prednosti u odnosu na Embahera.

Prevc je ranije osigurao Veliki kristalni globus u Svetskom kupu, a na vodećem mestu ima 2.148 bodova. Drugi u generalnom plasmanu je Japanac Rjoju Kobajaši sa 1.194 bodova, a treći je Nemac Danijel Čofenig sa 1.159 bodova.

Beta