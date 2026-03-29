Slušaj vest

Četvorostruki šampion sveta Maks Verstapen izjavio je danas da razmatra svoju budućnost u Formuli 1 nakon što je trku za Veliku nagradu Japana završio na osmom mestu. Vozač Red Bula istakao je da više ne uživa u trkama Formule 1 posle velikih promena pravila i motora u sezoni 2026, naglašavajući da mu trenutni način vožnje ne prija.

"Razmišljam o svemu. Na kraju se zapitate, da li vredi ili je bolje provoditi više vremena kod kuće sa porodicom i prijateljima, ako već ne uživate u sportu", rekao je Verstapen za Bi Bi Si.

1/17 Vidi galeriju Maks Verstapen Foto: NELSON ALMEIDA / AFP / Profimedia, FLORENT GOODEN / imago sportfotodienst / Profimedia, Xavi Bonilla/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Holanđanin je naglasio da njegovo nezadovoljstvo nije posledica slabijih rezultata, već načina na koji se sada vozi, uz stalno upravljanje energijom tokom kruga.

"Nije problem biti sedmi ili osmi. Ali kada ne uživate u načinu na koji morate da vozite, to nije prirodno za jednog vozača. Ovo je, iskreno, protiv same suštine vožnje", rekao je on.

Prema njegovim rečima, novi sistem zahteva stalno punjenje baterije, što dovodi do velikih razlika u brzini i situacija u kojima se vozači lako smenjuju u preticanjima.

Verstapen, koji je dominirao šampionatima od 2021. do 2024, ove sezone ima težak početak, bez plasmana na pobedničko postolje u prve tri trke.

Dodao je da novac više nije motiv i da mu je najvažnije da uživa u onome što radi.

"Ovo je oduvek bila moja strast. Želim da se zabavljam i uživam, a trenutno to nije slučaj", rekao je Verstapen.

Kao jednu od opcija naveo je i prelazak u trke izdržljivosti, uključujući učešće na čuvenoj trci "24 Hours of Nürburgring", kao i razvoj sopstvenog GT3 projekta.

Kurir sport / Beta

BONUS VIDEO: