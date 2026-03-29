"PRILIČNO UŽASNO..." Luis Hamilton razočaran posle trke u Japanu!
Sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton ocenio je danas da je trka za Veliku nagradu Japana bila "prilično užasna" za njega, nakon što je trku završio na šestom mestu, iako je u jednom trenutku bio u borbi za podijum. Vozač Ferarija je u trci na stazi Suzuka iskoristio izlazak bezbednosnog vozila kako bi se probio na treće mesto, ali nije uspeo da zadrži poziciju u završnici.
Hamilton je u nastavku trke izgubio ritam i redom su ga je obišli i timski kolega Šarl Lekler, kao i vozač Mercedesa Džordž Rasel, a zatim i Lando Noris, pa je kroz cilj prošao kao šesti, isto mesto sa kog je i startovao.
Hamilton je nakon trke istakao da je imao ozbiljne probleme sa snagom bolida i da nije mogao da drži tempo rivala.
"Prilično užasno, jer sam bio treći i onda sam krenuo da gubim pozicije. Moram da shvatim gde sam gubio snagu", rekao je Hamilton za Skaj Sport.
Dodao je da je posebno u drugom delu trke imao pad performansi i da nije mogao da prati tempo čak ni sa svežim gumama, što je, kako kaže, bilo "veoma zbunjujuće".
Britanac je naveo da je ovo jedan od njegovih najtežih vikenda od dolaska u Ferari, iako je u prethodnim trkama beležio bolje rezultate, uključujući i podijum u Kini.
Hamilton je poručio da će tim morati da analizira probleme kako bi razumeo gubitak performansi tokom trke.
Kurir sport / Beta
