Trka za Veliku nagradu Zadra, vožena na severnom parkingu Sportskog centra Višnjik, prekinuta je zbog ozbiljnog incidenta koji je zasenio ceo događaj.

Tokom takmičenja jedan od vozača izgubio je kontrolu nad vozilom i izleteo sa staze, a tom prilikom povređene su četiri osobe, prenosi HRT Radio Zadar.

Trku je organizovao Auto klub RTZ, a predsednik kluba, Goran Ban, potvrdio je incident i naglasio da se sve odigralo unutar zatvorenog i obezbeđenog dela staze.

- Imali smo jedan incident, izletanje jednog od takmičara unutar zatvorenog dela trkališta gde se odvijalo takmičenje, u kojem je, nažalost, povređeno četvoro ljudi - rekao je Ban.

On je istakao i efikasnost hitnih službi, koje su odmah reagovale i pružile pomoć na licu mesta.

- Interventne službe su odradile sve što je potrebno, taj deo je odrađen besprekorno - dodao je Ban, napominjući da se i dalje čekaju zvanične informacije o stanju povređenih.

Prema njegovim rečima, u nesreći su učestvovala dva automobila.

- Reč je o četiri osobe i dva automobila. Automobil takmičara probio je zaštitnu barijeru i udario u izložbeni automobil našeg sponzora - kazao je.