SRBIN SE PENJE KA SAMOM VRHU SVETSKOG BOKSA! Astronomski skok Memića nakon ogromne pobede nad Kizirijem!
Jedan od najboljih srpskih boksera Almir Memić približio se ulasku među 200 najboljih na svetu u super-srednjoj kategoriji, nakon trijumfa nad Gruzinom Jagom Kizirijem na priredbi "Balkan Boxing 7", preneo je danas Bokserski savez Srbije.
Memić je do pobede stigao posle šest rundi, zadržavši maksimalan učinak u profesionalnoj karijeri (5/0, uz dva nokauta).
Ovaj trijumf doneo mu je ogroman skok na svetskoj rang-listi specijalizovanog sajta "BoxRec", sa 420. pozicije napredovao je na 203. mesto, a očekuje se da u narednim danima dodatno popravi plasman, naveo je Savez.
Gruzin je ovim porazom stigao do 19. neuspeha u 30 profesionalnih borbi, dok Memić nastavlja uspon ka samom vrhu svetskog boksa.
