Slušaj vest

Jedan od najboljih srpskih boksera Almir Memić približio se ulasku među 200 najboljih na svetu u super-srednjoj kategoriji, nakon trijumfa nad Gruzinom Jagom Kizirijem na priredbi "Balkan Boxing 7", preneo je danas Bokserski savez Srbije.

Memić je do pobede stigao posle šest rundi, zadržavši maksimalan učinak u profesionalnoj karijeri (5/0, uz dva nokauta).

Almir Memić

Ovaj trijumf doneo mu je ogroman skok na svetskoj rang-listi specijalizovanog sajta "BoxRec", sa 420. pozicije napredovao je na 203. mesto, a očekuje se da u narednim danima dodatno popravi plasman, naveo je Savez.

Gruzin je ovim porazom stigao do 19. neuspeha u 30 profesionalnih borbi, dok Memić nastavlja uspon ka samom vrhu svetskog boksa.