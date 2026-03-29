Slovenački rukometni reprezentativac Nik Henigman i naredne sezone će biti igrač Eurofarm Pelistera iz Bitolja, saopštio je danas makedonski šampion.
Kako se navodi u saopštenju, Eurofarm Pelister je potpisao produženje ugovora sa levim bekom za sezonu 2026/27, sa opcijom produženja za sezonu 2027/28.
"U Henigmanu vidimo harizmatičnu dodatnu vrednost našem timu i, iako je sa našim klubom samo jednu sezonu, osećamo se kao da smo zajedno već dugo vremena", istakla je uprava bitoljskog kluba.
Henigman je prošlog leta došao u Bitolj, osvojio makedonski superkup, kontinuirano igrao u makedonskoj Superligi Severne Makedonije i Ligi šampiona, a nezamenljiv je u reprezentaciji Slovenije.
Pre dolaska u Severnu Makedoniju, Henigman je igrao za Ribnicu (Slovenija), PIK Seged (Mađarska) i Sen Rafael i Šamberi (Francuska).
