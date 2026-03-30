"BRED PIT JE BIO DROGIRAN, MOLIO ME JE DA GA NE UDARIM" Od Tajsona niko nije vodio LUĐI ŽIVOT: Prijatelj čuvao stražu dok je imao odnose sa manekenkom!
Popularni "Čelični Majk" rođen je u Njujorku. Imao je izuzetno teško detinjstvo. Njegova majka Lorna Me bila je teški alkoholičar i često je spavala sa muškarcima sa kojima nije želela, samo da bi svojoj porodici osigurala krov nad glavom. Čovek za kojeg mu je rekla da je njegov biološki otac, bio je zapravo makro.
Pre nego što je napunio 13 godina završio je u popravnom domu zbog krađe. Tamo je i upoznao učitelja koji je u njemu video sportski potencijal.
Tajson je karijeru počeo u amaterskom rangu, bio je dvostruki juniorski olimpijski šampion, a 1984. godine dva puta je gubio od Henrija Tilmana koji je kasnije osvojio Olimpijske igre. Profesionalac je postao već sledeće godine, u martu, u toj godini imao je 15 borbi, ali je sve šokirao kada je posle svega 20 meseci među profesionalcima izazvao svetskog šampiona. Prvih 19 borbi u karijeri dobio je nokautom, od prvih 28 nokautom je završio 26, od čega 16 u prvoj rundi. Na sličan način je stigao i do prve krune.
Tajson je smatrao da je nepobediv u ringu! Bio je ubeđen da je reinkarnacija Aleksandra Velikog.
Uspešno je branio tron devet puta, uključujući pobede nad Lerijom Holmsom i Frenkom Brunom, ali ga je 1990. iznenadio autsajder Baster Daglas, koji ga je nokautirao u destoj rundi.
Usledio je povratak na tron, osvojio je WBC i WBA titule 1996, ušavši tako u društvo Flojda Petersona, Muhameda Alija, Tima Viterspuna, Ivandera Holifilda i Džordža Formana kao jedini koji je uspeo da vrati titulu nakon što ju je izgubio. Iste godine mu je oduzet WBC pojas, a potom je poražen od Holifilda u borbi za WBA. Pokušao je da mu se revanšira u čuvenom meču 1997, ali je diskvalifikovan jer je rivala ugrizao za uho.
„Ista sam osoba kao i pre nego što sam protivniku ugrizao uvo.“
„Ja sam sanjar. Moram da sanjam i dotaknem zvezde, a ako mi zvezde promaknu, onda ću zgrabiti što više oblaka.“
„Moja najveća slabost je to što sam previše senzitivan za jednog čoveka.“
„Ne znam zašto bi ljudi želeli da se otarase golubova. Oni nikome ne smetaju.“
„Dok sam bio u zatvoru, stvarno sam se posvetio onim dubokim knjigama. Ono Tolstojevo s***e, ljudi to ne bi trebalo da čitaju.“
„Prava sloboda je kad nemate ništa. Bio sam najslobodnij kad nisam imao ni centa.“
„Upadam u nevolje jer sam normalan i pomalo arogantan. Mnogi ljudi ne vole sebe, ali ja sam zaista u ljubavi sa samim sobom.“
„Nisam Majka Tereza, ali nisam ni Čarls Menson.“
„Svi imaju plan dok ih neko ne zvekne po ustima.“
„Nekada stavim ski-masku i obučem staru odeću, kako bih prosio od ljudi na ulici.“
„Kada se borim sa nekim, onda želim da mu slomim volju. Želim
da uzmem sve ono ljudsko od njega, da mu izvadim srce i pokažem mu ga.“
„Kada se Isus bude vratio, ovi ludi pohlepni kapitalisti će ga ponovo ubiti.“
„Volim da udaram ljude. Jednostavno volim.“
SKANDAL MAJSTOR
Život ovog teškaša obeležili su brojni skandali. Pre nekoliko godina je objavio i kontroverznu autobiografiju "Neosporna istina" u kojoj je otvoreno pričao o problemima sa drogom, orgijama, zatvoru, bankrotu...
Velika prašina se podigla kada je otkrio da je slavnog glumca Breda Pita uhvatio sa suprugom Robin Givens u krevetu.
"Kada me je video potpuno je prebledeo. Jasno je moglo da se vidi da je na nekim drogama, i počeo je da me moli da ga ne udarim".
1992. godine Tajson je osuđen na šest godina zatvora zbog silovanja mlade takmičarke na izboru za Mis, Dezri Vošington (18). Posle tri godine služenja kazne pušten je na slobodu. U svojoj autobiografiji je otkrio kako je pokušao da izbegne zatvor.
Naime, posetio je ciganku vračaru koja mu je rekla kako će na njega baciti čaroliju koja će ga spasti od zatvora ako u jednu posudu stavi 500 dolara, pomokri se na njih i ostavi ih ispod svog kreveta tri dana.
Novac je stizao sa svih strana, a sa njim i brojne zgodne i poznate devojke. Bio je sa Naomi Kembel, misicom Suzet Čarls, glumicom Robin Givens (godinu dana su bili u braku)...
Međutim, raskalašan život mu je došao glave. Iako je za samo godinu dana nakon izlaska iz zatvora zaradio više od 65 miliona dolara, 1997. godine je bankrotirao, pa je morao da proda svoja 62 automobila.
Dve godine kasnije ponovo je završio u zatvoru zbog napada, a kada je izašao, bio je uveren da je prilikom seksa sa prostitutkama na Kubi „zaradio“ sidu. Na sreću, to se ispostavilo netačnim.
Jednoj striptizeti iz Feniksa je napravio i dete, a to je po njegovim rečima bila samo tačka na "i"...
Bio je žestok zavisnik od seksa, droge i alkohola i ceo život se borio sa tim.
Tajson danas živi sa sedmogodišnjom kćerkom Milan i petogodišnjim sinom Marokom i svojom trećom suprugom Kiki. Ima još petoro dece iz prethodnih brakova, a troje je diplomiralo na univerzitetima Njujork, Amerika i Dreksel.
VEZA SA NAOMI KEMBEL
Tajson i proslavljena manekenka Naomi Kembel imali su burnu ljubavnu vezu. U autobiografiji "Neispričana priča" Tajsonov prijatelj Holovej je otkrio da su manekenka i bokser jednom prilikom imali žestok s*ks u toaletu.
"Ostao sam u neverici kada sam ga jedne večeri ugledao u društvu Naomi Kembel. Rekao mi je da mora u toalet i ona je ušla sa njim. Morao sam da stražarim i da svima govorim da je zauzeto" otkrio je Majkov prijatelj.