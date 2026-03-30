„Ista sam osoba kao i pre nego što sam protivniku ugrizao uvo.“

„Ja sam sanjar. Moram da sanjam i dotaknem zvezde, a ako mi zvezde promaknu, onda ću zgrabiti što više oblaka.“

„Moja najveća slabost je to što sam previše senzitivan za jednog čoveka.“

„Ne znam zašto bi ljudi želeli da se otarase golubova. Oni nikome ne smetaju.“

„Dok sam bio u zatvoru, stvarno sam se posvetio onim dubokim knjigama. Ono Tolstojevo s***e, ljudi to ne bi trebalo da čitaju.“

„Prava sloboda je kad nemate ništa. Bio sam najslobodnij kad nisam imao ni centa.“

„Upadam u nevolje jer sam normalan i pomalo arogantan. Mnogi ljudi ne vole sebe, ali ja sam zaista u ljubavi sa samim sobom.“

„Nisam Majka Tereza, ali nisam ni Čarls Menson.“

„Svi imaju plan dok ih neko ne zvekne po ustima.“

„Nekada stavim ski-masku i obučem staru odeću, kako bih prosio od ljudi na ulici.“

„Kada se borim sa nekim, onda želim da mu slomim volju. Želim

da uzmem sve ono ljudsko od njega, da mu izvadim srce i pokažem mu ga.“

„Kada se Isus bude vratio, ovi ludi pohlepni kapitalisti će ga ponovo ubiti.“

„Volim da udaram ljude. Jednostavno volim.“