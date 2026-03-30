Suzi Fejvor Hamilton - sportiskinja koju pamte pasionirani ljubitelji atletike. Tri puta je učestvovala na Olimpijskim igrama, a njena priča nakon završetka karijere šokirala je svet.

Amerikanka je danju bila sportiskinja, a noću - prostitutka.

U svojim memoarima otkrila je da je noću imala novi identitet i da se zvala Keli Lindi. Mesto na kojem je radila kao prostitutka bio je Las Vegas.

U svojim memoarima "Brza devojka" ona je otkrila šokantne detalje iz svog života. Sve je počelo kada su ona i suprug odlučili da proslave godišnjicu braka u Las Vegasu. Tada je Suzi svog supruga nagovorila da skaču iz padobrana i imaju seks utroje sa nepoznatom osobom.

Onda je usledila prava "drama". Ona nije mogla da prestane da razmišlja o nekom uzbudljivijem i rizičnijem životu - vratila se u Vegas, ovoga puta sama.

Prvo je odlučila da "iznajmi" muškog pratioca i sa njim provela nezaboravno veče... A, onda je usledila još luđa ideja - "želim time da se bavim".

Život za film - Suzi Favor Hamilton

- Pre toga sam imala odnose samo sa suprugom. Rekla sam mu da je on tek drugi muškarac sa kojim sam spavala, a on je rekao da je to šteta i da bi trebalo to da radim češće. Tada sam se navukla - napisala je Suzi.

Suprugu sve rekla, ali

Supruga je obavestila šta želi da radi, a on je pokušao da utiče da se to promeni. Bezuspešno.

"Pogrešno mi je dijagnostifikovan bipolarni poremećaj, lečena sam na pogrešan način, a lekovi koje sam dobila samo su pogoršali moje mentalno stanje."

Suzi je svoje usluge naplaćivala oko 600 evra, a njen tajni život dospeo je u javnost kada je otkrila svoj identitet nekim klijentima.

- Bilo je dana kada sam pre podne trčala maraton, otišla na avion, došla u Vegas i našla se sa pet muškaraca. Razotkrivanje je, na kraju, ispalo najbolja stvar koja mi se u životu desila. Tako sam počela lečenje i oslobodila se.