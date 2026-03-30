U okviru 13. sezone Plazma Sportskih igara mladih, Dan sporta održan je u četiri grada u Vojvodini – Senti (23. mart), Apatinu (24. mart), Kuli (25. mart) i Alibunaru (26. mart), gde je veliki broj dece učestvovao u sportskim aktivnostima, takmičenjima i druženju.

Kroz ovu fazu takmičenja, najmlađi učesnici imali su priliku da se oprobaju u disciplinama Lino između dve vatre i atletskoj trci na 60 metara, pokazujući energiju, timski duh i radost igre koja je obeležila svaki od događaja.

U Senti, Dan sporta održan je u sportskoj hali, uz veliko učešće dece i podršku lokalne zajednice, gde su najmlađi učesnici još jednom pokazali koliko sport može da poveže i inspiriše.

U Apatinu, gde su Igre po četvrti put organizovane, događaj je protekao u svečanoj atmosferi uz nastup KUD-a „Zlatnik“ i obraćanje predstavnika lokalne samouprave i organizatora, što je dodatno doprinelo značaju ovog događaja.

U Kuli, Dan sporta održan je u Osnovnoj školi „Petefi brigada“, gde je veliki broj dece učestvovao u sportskim disciplinama. Poseban trenutak predstavljalo je paljenje Plamena prijateljstva, koji je upalila Matea Kalamar, karatistkinja i osvajačica Balkanskog prvenstva u Rijeci u kategoriji U21, čime je simbolično označen početak sportskog programa.

U Alibunaru, najmlađi su sa velikim entuzijazmom učestvovali u takmičenjima, a poseban trenutak bilo je nošenje i paljenje Plamena prijateljstva koje je upriličio Slobodan Boba Bitević, karatista, dodatno ističući sportski duh i značaj ovog događaja.

Dan sporta predstavlja novu fazu takmičenja u okviru Plazma Sportskih igara mladih, kroz koju se deca širom zemlje okupljaju na sportskim terenima, razvijajući ljubav prema sportu i usvajajući vrednosti fer-pleja, zajedništva i zdravih životnih navika.

Plazma Sportske igre mladih nastavljaju svoju misiju da kroz sport povežu mlade širom Srbije, dok veliki odziv dece i podrška lokalnih zajednica još jednom potvrđuju značaj i snagu ovog projekta.