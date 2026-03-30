Talentovani bokser ponovo je zablistao na državnom prvenstvu, koje je ovoga puta bil održano na Zlatiboru.
DOMINACIJA ANDRIJE TRAJKOVIĆA Telentovani bokser četvrti put zaredom šampion Srbije
U konkurenciji juniora (kategorija do 80 kiligrama) Andrija je četvrti put zaredom postao šampion Srbije.
U polufinalnom meču protivnik mu je predao borbu već u prvoj rundi, a dominirao je i u finalu, gde je nokautom u prvoj rundi pobedio šampiona Evrope i postao najbolji u našoj zemlji.
Podsetimo, Trajković je krajem prošle godine postao šampion Balkana i to u višoj kategoriji jer u svopjoj nije imao rivala.
