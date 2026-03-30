Jedan od najvećih sportista ikada je izazvao saobraćajnu nesreću na ostvru Jupiter na Floridi u petak 27. marta.

Tajger Vuds je nakon udesa uhapšen zbog odbijanja da se podvrgne alko testu. Golfer se kretao velikom brzinom kada je preticao automobil sa prikolicom i prevrnuo svoj automobil Lend Rover.

Čuveni Amerikanac nije povređen, a suočava se sa optužbama za vožnju pod uticajem alkohola i oštećenje tuđe imovine.

Policajci sa lica mesta su Vudsa opisali kao osobu sa teškom letargijom, a časopis "People" je naveo da postoji mogućnost da je njegovo stanje uzrokovano lekovima.

Tajger Vuds nakon što je izazvao saobraćajnu nesreću

Incident se dogodio nekolko metara od Vudsovog prostranog luksuznog imanja sa vilom koje vredi 80 miliona dolara.

Kako se navodi, upravo to imanje od 12 hektara legendarni sportista koristi za utočište i sklonište od brojnih fotografa nakon najnovijeg skandala.

Na imanju se, između ostalog, nalaze najsavremeniji medicinski objekti, uključujući komore sa kiseonikom i teretanu koju je Tajger ranije koristio za oporavak od svojih teških padova. Podeljen na dva dela povezana staklenom stazom, sedište takođe ima sopstveni teren za golf i bazen.

Golfer je jednom priznao da je u potpunosti shvatio veličinu svoje kuće tek kada se morao kretati po njoj na štakama.

Imanje i vila Tajgera Vudsa

Suzi Favor Hamilton.jpg
tajson.jpg
Jan Ingemar Stenmark
verstapen.jpg

