Vaterpolista Novog Beograda Stefan Pješivac izjavio je da očekuje da će predstojeća utakmica Top 8 faze Lige šampiona protiv Breše biti veoma zahtevna i neizvesna, ali da smatra da, ukoliko on i njegovi saigrači budu pružili svoj maksimum, njegova ekipa može da dođe do pobede u tom duelu.

"Breša ima izuzetno kvalitetan tim i zato nas očekuje veoma teška i ;neizvesna utakmica. Međutim, uzdamo se u naš rad i trud koji smo uložili u pripremi ovog meča. Mislim da smo se zaista dobro spremili i ako ;budemo na našem maksimumu, verujem da u Beograd možemo da se vratimo sa ;tri nova boda", naveo je Pješivac, a preneo klub.

Novi Beograd će u utorak od 20.30 na gostujućem terenu igrati protiv Breše, u utakmici trećeg kola Grupe A Top 8 faze Lige šampiona.

"Breša gaji stil igre koji je veoma sličan onom koji ima i Barseloneta. ;To je tipična italijanska ekipa koja forsira igru sa dosta plivanja, ;veoma su brzi i u tom segmentu ćemo morati dobro da im pariramo. ;Uvek je teško igrati na njihovom bazenu, vrlo su neugodni domaćini. ;Imaju nekoliko izvanrednih pojedinaca, ali bez svake sumnje su ;kvalitetan tim. Ako budemo na našem prepoznatljivom nivou možemo da se ;nadamo pobedi koja bi nam bila dragocena u borbi za plasman na ;Fajnal-for", rekao je Pješivac.

Novi Beograd je treći na tabeli Grupe A sa skorom 1/1, dok Breša zauzima poslednje, četvrto mesto sa dva poraza.