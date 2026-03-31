Vaterpolista Novog Beograda Stefan Pješivac izjavio je da očekuje da će predstojeća utakmica Top 8 faze Lige šampiona protiv Breše biti veoma zahtevna i neizvesna, ali da smatra da, ukoliko on i njegovi saigrači budu pružili svoj maksimum, njegova ekipa može da dođe do pobede u tom duelu.

"Breša ima izuzetno kvalitetan tim i zato nas očekuje veoma teška i ;neizvesna utakmica. Međutim, uzdamo se u naš rad i trud koji smo uložili u pripremi ovog meča. Mislim da smo se zaista dobro spremili i ako ;budemo na našem maksimumu, verujem da u Beograd možemo da se vratimo sa ;tri nova boda", naveo je Pješivac, a preneo klub.

VK Novi Beograd

Novi Beograd će u utorak od 20.30 na gostujućem terenu igrati protiv Breše, u utakmici trećeg kola Grupe A Top 8 faze Lige šampiona.

"Breša gaji stil igre koji je veoma sličan onom koji ima i Barseloneta. ;To je tipična italijanska ekipa koja forsira igru sa dosta plivanja, ;veoma su brzi i u tom segmentu ćemo morati dobro da im pariramo. ;Uvek je teško igrati na njihovom bazenu, vrlo su neugodni domaćini. ;Imaju nekoliko izvanrednih pojedinaca, ali bez svake sumnje su ;kvalitetan tim. Ako budemo na našem prepoznatljivom nivou možemo da se ;nadamo pobedi koja bi nam bila dragocena u borbi za plasman na ;Fajnal-for", rekao je Pješivac.

Novi Beograd je treći na tabeli Grupe A sa skorom 1/1, dok Breša zauzima poslednje, četvrto mesto sa dva poraza.

Ne propustiteOstali sportovi"TO NE SME DA NAS ZAVARA..." Vaterpolisti Radničkog žele da potvrde plasman u polufinale Kupa Evrope, Uroš Stevanović poslao jaku poruku!
SPAIN-SERBIA_08.JPG
Ostali sportoviČUVENA BRAĆA PREMINULA SU U RAZMAKU OD 2 MESECA: Nenad je umro za volanom, nije mogao da prežali smrt Predraga
Nenad Manojlović, Predrag Manojlović, vaterpolo
Košarka"POPILI SU FRIŽIDER PUN PIVA! IZVADILI POLICE, NASLAGALI, PA ONDA..." Nikola Jokić ostao u neverici zbog poteza srpskih vaterpolista: "Rekao sam - SVAKA ČAST!"
Nikola Jokić
Ostali sportoviHAOS SE NASTAVLJA, ČELNICI VK NOVI BEOGRAD IZDALI ŽESTOKO SAOPŠTENJE! Spominju izmišljanja, halucinacije, demenciju, lažove i hohštaplere: "Da krenemo redom..."
VKNBG - JADRAN_021225_0045.jpg

Kubanka peva himnu Srbije Izvor: RTS2