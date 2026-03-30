Naš legendarni odbojkaš Borislav "Trba" Barački preminuo je u 87. godini.

Barački je ostavio dubok trag u Staroj Pazovi, Vojvodini i nekadašnjoj Jugoslaviji.

Svoju bogatu sportsku karijeru započeo je u rodnoj Turiji. Kao srednjoškolac, 1958. godine prelazi u Bački Maglić, gde ostaje do 1960. pre nego što je pojačao redove Jedinstva iz Stare Pazove. Bio je jedan od prvih jugoslovenskih odbojkaša koji je ostvario inostrani angažman, igrajući u Belgiji od 1967. do 1969. godine. Po povratku se vratio u Jedinstvo, gde je i završio igračku karijeru 1974. godine.

Njegov doprinos srpskoj i jugoslovenskoj odbojci je nemerljiv. Posebno će ostati upamćen u Staroj Pazovi kao jedna od najvećih legendi Jedinstva, kluba koji je decenijama među najuspešnijim sportskim kolektivima u Sremu. Dres Jedinstva nosio je u dva navrata, ukupno više od deset godina.

Nakon igračke karijere, Borislav Barački je nastavio da živi u okolini Stare Pazove, gde je bio poznat i cenjen. Bio je veliki zaljubljenik u Dunav, pored kojeg je u Belegišu proveo mnogo vremena, a više od 50 godina je pedantno beležio vodostaj reke. U slobodno vreme, strastveno se bavio lovom i ribolovom.

