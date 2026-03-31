Vaso Bakočević - Vuk Mob boks meč Foto: Printscreen / Youtube / Metus TV

Baka Prase je tokom dana najavio i svoj novi lajv u kojem je rekao da će imati goste iznenađenja, a to su bili borci sa "Nacionalna klasa eventa", događaja iz Palanke - Princ Banjice, Vaso Bakočević, Jale i Vuk Mob. Upravo tu, desili su se pregovori oko nove borbe i to između Kristijana Golubovića i Vuka Moba.

Baka Prase pozvao je Kristijana Golubovića i krenuli su u razgovor.

- Pričamo sada da li ćemo organizovati meč između Vuka i Kristijana - upitao je Baka.

Usledio je govor Kristijana Golubovića.

- Hoću ja, ali gde Vuk sa mnom da se bije, ludače - pitao je Kristijan, kada se razgovoru priključio i Vuk Mob.

- Imali smo dogovor za hel boxing, ali su nas iz***i. Dali su mi 5.000, ali trebalo je još 25.000

Tada je Kristijan Golubović rekao da pod jednim uslovom neće uzeti ni dinara.

- Ako bude ispod 2.000.000 gledalaca ja ne uzimam dinar. Ja dođem za pet minuta gde god da sam tad.

Imao je šta da kaže i Vaso Bakočević, koji je pozvao Kristijana sa njim u ring.

- Krile, šta god se desi, ti i ja se bijemo posle toga? Ako me pobediš, koliko ti Baka da, ja ti dam još toliko, ali u boksu - rekao je Vaso, a Kristijan je zaključio:

- Važi. Vi ne znate, ja imam drugi dan iz džudoa. To što vi mislite, od 10 godine treniram boks, pitajte Puzovića, Kačara i ostale, to su zvezde boksa. Imate drugu percepciju i sliku, ali iznenadićete se.

Da li ćemo gledati novi spektakl i da li se sprema borba koja će "zapaliti" Srbiju, ostaje da se vidi.

